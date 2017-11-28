Москва, 28 ноября, 2017, 18:14 — ИА Регнум. Московский художественный театр имени А.П.Чехова сообщил об отмене трёх запланированных на декабрь спектаклей с участием художественного руководителя театра Олега Табакова.

Tabakov.ru Олег Табаков

«Спектакли «Дракон» (5 и 12 декабря) и «Юбилей ювелира» (7 декабря) отменяются… Театр приносит свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении на странице театра в Facebook.

Отмечается, что приобретённые билеты подлежат возврату в кассы театра в течение пяти дней, начиная с даты спектакля.

Напомним, народный артист СССР Олег Табаков 27 ноября был доставлен в реанимационное отделение Городской клинической больницы №1 имени Пирогова.

По сообщениям СМИ, у Табакова диагностирован сепсис (заражение крови возбудителями инфекции). Врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое.