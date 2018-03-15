Москва, 16 марта, 2018, 00:12 — ИА Регнум. В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом СССР, актёром и режиссёром театра и кино, руководителем МХТ им. А. П. Чехова Олегом Табаковым. Несколько сотен человек пришли в этот день проститься с великим актёром и отдать дань уважения его таланту. В панихиде приняли участие известные деятели искусства, вторая жена и вдова артиста Марина Зудина и его дети, а также президент России Владимир Путин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Олегом Табаковым

Марина Зудина выступила на церемонии прощания с трогательной речью, она поблагодарила Олега Табакова за его любовь и за детей. По словам актрисы, сейчас, в тяжёлый момент жизни, рядом с ней находятся её друзья и родные. Она поблагодарила всех, кто пришёл в этот день в МХТ им. Чехова.

На церемонии присутствовал старший сын Олега Табакова от первого брака, пришли десятки известных актеров. Среди присутствовавших — Владимир Меньшов, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Владимир Машков, Филипп Янковский, Сергей Безруков, Станислав Садальский и многие другие.

Художественный руководитель МХТ им. Чехова похоронен на центральной аллее Новодевичьего кладбища в Москве. На момент смерти Олегу Табакову было 82 года. Артист умер 12 марта после продолжительной болезни.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Олегом Табаковым

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, церемония прощания с Олегом Табаковым началась в 9 утра, однако люди начали занимать очередь у дверей театра намного раньше.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Охрана

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