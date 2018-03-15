Москва, 15 марта, 2018, 12:45 — ИА Регнум. В Москве проходит церемония прощания с народным артистом СССР, актёром и режиссёром театра и кино, руководителем МХТ им. А. П. Чехова и основателем театра «Табакерка» Олегом Табаковым. Родные, друзья и коллеги мастера с раннего утра заняли очередь в МХТ им. Чехова, чтобы проводить великого артиста в последний путь. Церемония прощания проходит при открытых дверях, театр переполнен — проститься с актёром пришли сотни людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Камергерский переулок находится в оцеплении, вокруг здания театра много полиции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь на церемонию прощания с Олегом Табаковым

Дарья Антонова ИА REGNUM Столпотворение перед МХТ им. Чехова

На основной сцене МХТ установили гроб с телом актёра, возле которого выстроилась огромная очередь из желающих проститься поклонников, друзей и коллег Табакова. В числе присутствующих — Владимир Машков, Эдгард Запашный, Михаил Боярский, Игорь Верник, Вячеслав Володин и другие известные деятели. Отдельно выделяются пришедшие проститься с народным артистом родные и близкие — на церемонии присутствуют жена Олега Табакова актриса Мария Зудина и дети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эдгард Запашный

Напомним, Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни. По распоряжению мэра Москвы артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с другим известным актёром — Леонидом Броневым. Они вместе работали на съёмках «Семнадцати мгновений весны». Знаменитый дуэт Шелленберга и Мюллера вошёл в классику мирового кинематографа.