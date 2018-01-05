Москва, 5 января, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Народный артист СССР Олег Табаков чувствует себя лучше, но остается под постоянным присмотром врачей. Об этом сообщил 5 января заммэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач РФ Леонид Печатников в интервью ТАСС.

Tabakov.ru Олег Табаков

«Сегодняшнее состояние Олега Павловича значительно лучше, чем при госпитализации, — сказал Печатников. — Тогда его состояние оценивалось как чрезвычайно тяжелое».

По его словам, Табаков находится в сознании, а также разговаривает с окружающими людьми.

«Но совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным, — заявил заммэра. — Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 82-летний артист Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации Городской клинической больницы №1 имени Пирогова 27 ноября 2017 г. Актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и экстренно прооперировали.

Позднее стало известно, что Табаков пошел на поправку и был переведен в обычную палату, однако 25 декабря его состояние вновь резко ухудшилось.

Читайте также: СМИ: Олег Табаков — в реанимации