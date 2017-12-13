Москва, 13 декабря, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Народный артист СССР Олег Табаков, который был госпитализирован в конце ноября пошёл на поправку, его состояние стабилизировалось. Об этом 13 декабря сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на МХТ имени А.П. Чехова, которым руководит артист.

Зимин Василий Олег Табаков

Ранее у Олега Табакова была диагностирована сложная пневмония. Воспалительный процесс спровоцировала неудачная имплантация зубов.

«Олег Павлович уже ходит по палате, разрабатывает мышцы», — сообщили в изданию в театре.

Там отметили, что по основному заболеванию, воспалению лёгких, Олег Табаков пошёл на поправку. «Страшный кризис миновал. Осталось решить проблемы с зубами», — сказали в МХТ.

Как передавало ИА REGNUM, Олег Табаков 27 ноября был доставлен в реанимационное отделение Городской клинической больницы №1 имени Пирогова.

Позднее Московский художественный театр имени Чехова сообщил об отмене нескольких запланированных на декабрь спектаклей с участием артиста.