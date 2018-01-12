Теракт в мечети Эр-Рауда в н.п. Бир аль-Абед в Египте
Египет вводит комендантский час на севере Синая
Согласно официальному сообщению, правительство Египта введет на севере инайского полуострова комендантский час в связи с высоким уровнем террористической угрозы, 12 января сообщает агентство Reuters. Комендантский час вводится в районах северного Синая с вечера субботы 13 января. При этом в...
12 января 2018
Шойгу прибыл в Египет
Сегодня, 29 ноября, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Каир (Египет). Он примет участие в четвёртом заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщили в Минобороны РФ. В ходе визита состоится встреча министр обороны...
29 ноября 2017
В Египте установят мемориал в память о жертвах теракта в мечети
Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси распорядился установить мемориал в память о массовых жертвах теракта в мечети на севере Синайского полуострова, сообщает издание Al-Masri Al-Yaum. Отмечается, что сроки и место возведения мемориала пока неизвестны. Кроме того, глава государства распорядился...
25 ноября 2017
Президент Египта отложил визит в Оман после теракта на севере Синая
Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси отложил визит в Оман после теракта в мечети на севере Синайского полуострова, сообщает 25 ноября «Аль-Ахрам». По данным издания, визит египетского лидера в Оман должен был состояться 26 ноября, однако в связи с последними событиями поездка была отложена на...
25 ноября 2017
«Месть за мучеников»: в Египте уничтожили 30 причастных к теракту боевиков
В Египте в ходе спецоперации «Месть за мучеников» силовики уничтожили 30 боевиков, причастных к теракту в мечети на севере Синайского полуострова, сообщает телеканал Sky News Arabia. По данным издания, спецоперация началась спустя несколько часов после теракта и проходила около деревни Аль-Рисан. В...
25 ноября 2017
Прокуратура Египта: У напавших на мечеть боевиков был флаг ИГИЛ*
Генеральная прокуратура Арабской Республики Египет сообщает, что у террористов, которые расстреливали людей, выбегающих из взорванной суфийской мечети Эр-Рауда, был флаг террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее...
25 ноября 2017
Число жертв теракта в египетской мечети достигло 305
Спустя сутки после взрыва и выстрелов в мечети на севере Синайского полуострова в Египте число жертв достигло 305, включая 27 детей, сообщает 25 ноября Associated Press. Ранее сообщалось о 235 жертвах теракта. Напомним, 24 ноября боевики напали на суфийскую мечеть недалеко от города Эль-Ариш...
25 ноября 2017
Папа Римский Франциск осудил бесчеловечный теракт в Египте
Папа Римский Франциск выступил с осуждением варварской террористической атаки, совершенной 24 ноября в Египте, в результате которой погибли по меньшей мере 235 человек. Соответствующее послание римского первосвященника обнародовано накануне, 24 ноября, государственным секретарем Ватикана кардиналом...
25 ноября 2017
Назарбаев: Казахстан готов сотрудничать с Египтом по борьбе с угрозами
Бессменный президент Казахстана Нусрултан Назарбаев заявил, что его страна готова к всеобъемлющему сотрудничеству с Арабской Республикой Египет по борьбе с угрозами современности. Кроме того, Назарбаев выразил искренние соболезнования в связи с ужасным террористическим актом, совершенным в...
25 ноября 2017
ВВС Египта бомбят базы террористов на Синае
Военно воздушные силы Арабской Республики Египет нанесли серию авиаударов по базам террористов на Синайском полуострове в ходе антитеррористической операции. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщают египетские СМИ. Напомним, накануне на севере Синайского полуострова неизвестными террористами был...
25 ноября 2017
Президент Египта призвал отомстить за суфийских мучеников
Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси заявил, что военные «максимально жестко» ответят террористам, совершившим кровавое нападение в мечети на Синайском полуострове, передает ВВС. «То, что происходит — это попытка подорвать наши усилия в борьбе с терроризмом, — заявил президент Египта. —...
25 ноября 2017
Трамп выразил соболезнования президенту Египта в связи с терактом на Синае
Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Египтом Абделем Фаттахом Ас-Сиси, в ходе которых выразил соболезнования в связи с «чудовищным и трусливым» терактом на Синайском полуострове, сообщает Politico. Согласно заявлению Белого дома, президент заявил, что США и Египет...
25 ноября 2017
Клинцевич: Присутствие военных США в САР приведет к новым терактам
Теракт в Египте расценили как отложенную реакцию на вторжение США и их союзников в Ирак, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. «Теракт в Египте — это, так сказать, отложенная реакция на вторжение США и их союзников в Ирак, взорвавшее весь Ближний Восток. В этом регионе все взаимосвязано», —...
24 ноября 2017
МИД РФ: Гражданам России в Египте нужно быть крайне осмотрительными
Министерство иностранных дел Российской Федерации призывает находящихся в Арабской Республике Египет российских граждан проявлять крайнюю осмотрительность. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 24 ноября, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. «МИД России напоминает о...
24 ноября 2017
Спикер Госдумы выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Египте
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с терактом в мечети в Египте, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. «От имени депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в...
24 ноября 2017
Жертвами теракта в суфийской мечети в Египте стали уже 235 человек
Число погибших в жутком террористическом акте, совершенном в суфийской мечети на севере Синайского полуострова (Египет), растет с каждым часом. На данный момент египетское государственное телевидение сообщает, что жертвами теракта, совершенного сегодня, 24 ноября, в суфийской мечети близ города...
24 ноября 2017
Путин: Теракт в Египте поражает своей жестокостью и цинизмом
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси телеграмму с соболезнованиями в связи со страшным террористическим актом, совершенным на севере Синайского полуострова. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-служба Кремля...
24 ноября 2017
Число жертв страшного теракта в суфийской мечти в Египте возросло до 155
Число жертв жуткого террористического акта в суфийской мечети на севере Синайского полуострова (Арабская Республика Египет) возросло до 155 человек. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на официальные данные египетских властей. Напомним, ранее сообщалось о 85...
24 ноября 2017
Жертвами теракта в суфийской мечети в Египте стали 85 человек
По последним данным, в результате мощного взрыва в мечети на севере Синайского полуострова (Египет) погибли 85 человек, 80 получили ранения. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщают агентство «МЕНА». Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел в суфийской мечети, расположенной неподалеку от...
24 ноября 2017
В Египте 150 человек пострадали во время вооруженного нападения на мечеть
Число пострадавших от вооруженного нападения на мечеть в Эль-Арише (Египет) превысило 150 человек, среди которых есть дети, сообщает 24 ноября сайт газеты «Аль-Достур». Неизвестные напали на мечеть во время пятничной молитвы. Сначала прогремел мощный взрыв, затем послышались выстрелы. Отмечается...
24 ноября 2017