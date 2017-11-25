Эль-Ариш, Египет, 25 ноября, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Спустя сутки после взрыва и выстрелов в мечети на севере Синайского полуострова в Египте число жертв достигло 305, включая 27 детей, сообщает 25 ноября Associated Press.

mararie В мечети

Ранее сообщалось о 235 жертвах теракта.

Напомним, 24 ноября боевики напали на суфийскую мечеть недалеко от города Эль-Ариш. Трагедия произошла во время пятничной молитвы, когда на территории мечети находилось большое число людей.

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Террористы привели в действие взрывное устройство, а затем открыли огонь из оружия.

К настоящему времени до сих пор не установлено, кто именно совершил террористический акт — всем боевикам удалось скрыться. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за этот теракт.