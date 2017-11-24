Москва, 24 ноября, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Теракт в Египте расценили как отложенную реакцию на вторжение США и их союзников в Ирак, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

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«Теракт в Египте — это, так сказать, отложенная реакция на вторжение США и их союзников в Ирак, взорвавшее весь Ближний Восток. В этом регионе все взаимосвязано», — считает первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Сегодняшнее незаконное присутствие американского военного контингента в Сирии — «это еще неизбежные новые и новые жертвы среди мирного населения, и не только в этой стране», рассуждает сенатор.

Более 10 террористов ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте во время пятничной молитвы. Они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал «неотвратимое наказание всем причастным» к теракту в мечети на севере Синая.