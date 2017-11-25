* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Каир, 25 ноября, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Арабской Республики Египет сообщает, что у террористов, которые расстреливали людей, выбегающих из взорванной суфийской мечети Эр-Рауда, был флаг террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее заявление сделала сегодня, 25 ноября, пресс-служба прокуратуры Египта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Напомним, 24 ноября группа террористов подорвала мощное взрывное устройство в здании суфийской мечети Эр-Рауда, которая расположена в населенном пункте Бир аль-Абед на севере Синайского полуострова. Подрыв произошел в тот момент, когда верующие собрались на пятничную молитву.

Когда люди начали выбегать из мечети, террористы открыли по ним огонь из автоматического оружия. По некоторым данным, террористы даже расстреляли две кареты «скорой помощи», которые вывозили с места происшествия раненых.

Всем террористам удалось скрыться с места преступления. Сразу после теракта ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за него.

И вот теперь, прокуратура Египта утверждает, что террористы во время расстрела выбегающих из мечети людей несли флаг террористической группировки «Исламское государство». (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, сегодня стало известно, что число жертв этого бесчеловечного теракта возросло до 305 человеко. Среди жертв 27 детей. 128 человек получили ранения.

В Египте объявлен трехдневный траур.

Египетские силовики ведут зачистку Синайского полуострова от террористов. Применяется боевая авиация.