Москва, 24 ноября, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси телеграмму с соболезнованиями в связи со страшным террористическим актом, совершенным на севере Синайского полуострова. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом. Мы в очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», — пишет российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия готова к дальнейшему наращиванию взаимодействия с Египтом по борьбе с силами международного терроризма.

Российский президент также передал самые искренние слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел в суфийской мечети, расположенной недалеко от египетского города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

Террористы взорвали мощную бомбу внутри здания суфийской мечети, когда там проходила пятничная молитва. Затем они начали из автоматического оружия расстреливать выбегающих из мечети людей.

По последним данным, жертвами этого жуткого теракта стали 155 человек, более 120 получили ранения.