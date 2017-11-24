Москва, 24 ноября, 2017, 20:47 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации призывает находящихся в Арабской Республике Египет российских граждан проявлять крайнюю осмотрительность. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 24 ноября, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

U.S. Air Force Египетские солдаты

«МИД России напоминает о действующих рекомендациях в адрес российских граждан, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности», — сказано в заявлении МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в суфийской мечети, расположенной в недалеко от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова (Египет), прогремел мощный взрыв.

По последним данным в результате террористического акта погибли 235 человек, более 130 получили ранения. Террористам удалось скрыться, их ищут египетские службы безопасности.

В Египте объявлен трехдневный траур по погибшим.