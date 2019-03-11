Взрыв дома в Ижевске
Подрывник дома в Ижевске отправлен на принудительное лечение
Верховный суд Удмуртии приговорил Александра Копытова, который устроил взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме в Ижевске, к принудительному лечению. Приговор был вынесен сегодня, 11 марта. Следствие установило, что мужчина на почве хронического расстройства психики отсоединил шланг газовой...
11 марта 2019
Гособвинение требует лечения для обвиняемого во взрыве дома в Ижевске
Гособвинение и защита выступают за применение медицинских мер принудительного характера в отношении обвиняемого во взрыве дома в Ижевске, который произошел в ноябре 2017 года. По словам гособвинителя Эльвиры Юсупзяновой, он страдает хроническим психическим расстройством и не мог осознавать...
25 февраля 2019
Житель Ижевска взорвал дом из-за плохого отношения к нему соседей
Житель Ижевска Александр Копытов, обвиняемый во взрыве дома на Удмуртской в ноябре 2017 года, действовал на фоне личной неприязни — соседи говорили о нем плохо, а он слышал их голоса. Об этом сообщила гособвинитель в суде Юлия Панова. По ее словам, сам Копытов не присутствует на заседании...
8 октября 2018
Прокуратура настаивает на лечении обвиняемого во взрыве дома в Ижевске
Верховный суд Удмуртии назначил к рассмотрению уголовное дело по факту взрыва в многоквартирном доме на улице Удмуртской в Ижевске в рамках рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера к обвиняемому Александру Копытову. На лечении настаивает прокуратура Удмуртии...
26 сентября 2018
Семья обвиняемого во взрыве газа в Ижевске получила жилищный сертификат
Все семьи, лишившиеся жилья в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Ижевске, который произошел в ноябре 2017 года, получили сертификаты на покупку новых квартир. Об этом заявил премьер-министр республики Ярослав Семенов. По его словам, последний сертификат был выдан 13 августа, до...
13 сентября 2018
Правительство РФ выделило 58 млн жителям обрушившегося дома в Ижевске
57,75 млн рублей будет выделено из резервного фонда правительства РФ Минстрою России для покупки жилья пострадавшим от взрыва газа собственникам квартир в доме 261 по улице Удмуртской в Ижевске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ опубликован на...
19 апреля 2018
Взрыв дома в Ижевске: подозреваемого отправили в психиатрический стационар
Жителя Ижевска, которому предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» после взрыва в многоквартирном доме по улице Удмуртской, на время расследования уголовного дела перевели в психиатрический стационар. Соответствующее решение принял Индустриальный...
7 марта 2018
Жители уцелевших после взрыва подъездов в Ижевске возвращаются в квартиры
Жители уцелевших подъездов дома по Удмуртской, 261 в Ижевске, где в ноябре прогремел взрыв, 27 декабря возвращаются в свои квартиры. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Удмуртии. По словам первого заместителя главы Ижевска Ильдара Бикбулатова, утвержден план работы, связанный с заселением...
27 декабря 2017
С трех уцелевших после взрыва подъездов дома в Ижевске снят режим ЧС
Первые три подъезда дома по Удмуртской, 261 в Ижевске, где в ноябре прогремел взрыв, исключены из зоны ЧС. С 26 декабря зона ЧС ограничена 4, 5 и 6 подъездами, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Удмуртии. Соответствующее решение принято по итогам заседания комиссии, которая опиралась на...
26 декабря 2017
Взрыв в жилом доме Ижевска: уцелевшие подъезды признаны жилыми
АО «НИЦ «Строительство» провело уже четвертое обследование технического состояния строительных конструкций жилого дома по Удмуртской, 261, где в ноябре произошел взрыв. По заключению экспертов, 1,2 и 3-й подъезды этого дома пригодны для проживания. Заселение жильцов начнется 27 декабря, сообщили ИА...
25 декабря 2017
После взрыва: жители дома в Ижевске просят президента РФ о расселении
Жители дома в Ижевске, в котором произошел взрыв газа и рухнул один из подъездов, обращаются к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой расселить дом, ставший аварийным после взрыва. По мнению авторов обращения, опубликованного на одном из порталов инициатив, первые три подъезда, не пострадавшие...
15 декабря 2017
Жители рухнувшего дома в Ижевске получат дополнительно по 150 тыс. рублей
Жители рухнувшего подъезда одного из многоквартирных домов в Ижевске, квартиры которых полностью разрушены, получат дополнительно от фонда «Сообщество» по 150 тыс. рублей. На счет фонда для жильцов дома поступило 6,25 млн рублей, вопрос об эффективном распределении которых решается в настоящее...
11 декабря 2017
Глава Удмуртии о жалобах спасателей: Будем считать, у всех был стресс
Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал обращение сотрудник МБУ Поисково-спасательная служба Ижевска Сергея Гордюшина, который рассказал о нехватке средств на необходимые для спасателей элементарные предметы экипировки, отметив, что ситуация в МЧС «выходит за рамки здравого смысла и...
23 ноября 2017
Спасатель из Ижевска: Ситуация в МЧС выходит за рамки здравого смысла
Сотрудник МБУ Поисково-спасательная служба Ижевска Сергей Гордюшин, который участвовал в ликвидации последствий взрыва газа в доме по Удмуртской, 261 обратился с письмом к главе Удмуртии Александру Бречалову. Он отмечает, что ситуация, которая наблюдается в последнее время «выходит за рамки...
17 ноября 2017
Соседние с рухнувшим подъезды в Ижевске непригодны для проживания: Бречалов
Соседние с рухнувшим подъезды в доме в Ижевске по улице Удмуртской с большой долей вероятности непригодны для проживания. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе брифинга, сообщает ИА REGNUM. «С большой долей вероятности, четвертый и шестой подъезды также непригодны для проживания...
12 ноября 2017
Жильцов полуразрушенного дома в Ижевске начали пускать в уцелевшие квартиры
В Ижевске, жителей частично обрушившегося дома, расположенного по адресу: Удмуртская улица, 261, начли пускать в квартиры для оценки ущерба, нанесенного взрывом. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба городской администрации Ижевска. Сообщается, что первыми в свои квартиры стали пускать...
12 ноября 2017
Жильцу обрушившегося в Ижевске дома предъявлено обвинение
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение жителю обрушившегося в Ижевске жилого дома, задержанному по подозрению в причастности к трагедии. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Александру К. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ (убийство...
11 ноября 2017
Месть и голоса: названы мотивы устроившего взрыв дома в Ижевске
Предполагаемый подозреваемый в деле о взрыве 9 ноября на ул. Удмуртской в Ижевске намеренно отсоединил шланг газовой трубы от плиты, после чего скрылся с места ЧП. Таким образом он хотел отомстить соседям: хотел умышленно убить других жильцов 9-этажного дома и уничтожить их имущество. Источник...
11 ноября 2017
В Удмуртии объявлен двухдневный траур по погибшим при обрушении дома
В Удмуртии в субботу и воскресенье, 11−12 ноября, объявлен траур по погибшим в результате обрушения подъезда жилого дома в Ижевске, сообщил журналистам глава республики Александр Бречалов. В ближайшие два дня на всей территории Удмуртии будут приспущены государственные флаги Местным...
11 ноября 2017
МЧС завершило работы на месте обрушения жилого дома в Ижевске
Спасатели завершили разбор завалов на месте частичного обрушения многоэтажного жилого дома в Ижевске. Об этом 11 сентября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии. «По состоянию на 01:00 (0:00 мск) завалы разобраны. Вывезено 76 самосвалов со строительным мусором, 1200 тонн, что...
11 ноября 2017