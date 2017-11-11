Ижевск, 11 ноября, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Предполагаемый подозреваемый в деле о взрыве 9 ноября на ул. Удмуртской в Ижевске намеренно отсоединил шланг газовой трубы от плиты, после чего скрылся с места ЧП. Таким образом он хотел отомстить соседям: хотел умышленно убить других жильцов 9-этажного дома и уничтожить их имущество.

Mchs.gov.ru Обрушившийся дом в Ижевске

Источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что жилец Александр К. намеренно отсоединил шланг газовой трубы, в результате чего прогремел взрыв. Жертвами ЧП стали 7 человек. Сам он заявил следователям, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». Кроме того, как утверждал К., голоса смолкали, когда «раздавалось шипение утекающего газа», передает «НТВ».

Накануне стало известно о задержании К. — сына хозяйки квартиры, в которой находился эпицентр разрушения. У следователей возникли сомнения в психическом здоровье задержанного — его ждет судебно-психиатрическая экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в жилом доме в Ижевске прогремел днем 9 ноября. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома. Погибли 7 человек, в т. ч. два ребенка. Всего разрушено восемь квартир.

В Удмуртии в связи с ЧП объявлен траур.

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В отношении Копытова заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство 2-х и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Поисковая операция на месте взрыва завершена, разбор завалов закончен.

Отметим, что первоначально следователи завели дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2-х или более лиц).