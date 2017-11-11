Ижевск, 11 ноября, 2017, 21:46 — ИА Регнум. Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение жителю обрушившегося в Ижевске жилого дома, задержанному по подозрению в причастности к трагедии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Mchs.gov.ru Аварийно-спасательные работы на месте обрушения

«Александру К. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), — говорится в сообщении. — По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM , 9 ноября в Ижевске в жилом доме прогремел взрыв. В результате ЧП погибли 7 человек. Всего в жилом доме было разрушено восемь квартир.

В Удмуртии в связи с ЧП объявлен траур.

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