Ижевск, 11 марта, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Верховный суд Удмуртии приговорил Александра Копытова, который устроил взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме в Ижевске, к принудительному лечению. Приговор был вынесен сегодня, 11 марта.

Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ (фрагмент). 1797

Следствие установило, что мужчина на почве хронического расстройства психики отсоединил шланг газовой плиты, а затем закрыл окна и двери в квартире. Вскоре после этого произошел хлопок газа. В результате взрыва были уничтожены восемь квартир. Погибли семь человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё летом 2018 года Копытов был признан невменяемым — медики утверждают, что он не отдавал себе отчёта в том, где находится и что делает. На допросах Копытов утверждал, что взорвать дом ему приказали некие голоса в голове.