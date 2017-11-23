Ижевск, 23 ноября, 2017, 22:25 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал обращение сотрудник МБУ Поисково-спасательная служба Ижевска Сергея Гордюшина, который рассказал о нехватке средств на необходимые для спасателей элементарные предметы экипировки, отметив, что ситуация в МЧС «выходит за рамки здравого смысла и понимания». По мнению руководителя региона, представленная в таком ключе ситуация, «не соответствует действительности».

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«В бюджете города заложены средства на обновление экипировки, и она должна была поступить. Безусловно, этот вопрос мы взяли на контроль», — цитирует Бречалова газета «Известия Удмуртской республики».

В то же время глава Удмуртии полагает, что письмо «написано на эмоциях».

«На мой взгляд, выдавать паблик в соцсетях, даже если проблема есть, и увязывать его с этим событием (взрыв в подъезде дома по улице Удмуртской, в результате которого погибли семь человек — прим. ИА REGNUM), как минимум, неэтично, — считает руководитель республики. — Если бы сотрудник отряда обратился с этими вопросами ко мне напрямую, проблема также быстро была бы отработана и взята на контроль, как всегда. Будем считать, у всех был стресс».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в одной из социальных сетей ижевский спасатель Сергей Гордюшкин, который принимал участие в ликвидации последствий взрыва на Удмуртсткой, обратился к главе Удмуртии, рассказав о проблемах МЧС и попросив о личной встрече с Бречаловым.

Горюшкин указал, что сейчас новая форма не только не выдается, а спасателям приходится покупать на собственные средства не только спецодежду и обувь, но и радиостанции. По его словам, из 35 спасателей, работавших на разборах завалов радиостанции имели только пять сотрудников службы. На месте происшествия в Ижевске защитная одежда пожарного была только у 60% личного состава, «остальные были одеты в давно списанную форму, защитных касок также на всех не хватает».

Управление же гражданской защиты администрации города Ижевска на все вопросы отвечает стандартно: «Денег нет».