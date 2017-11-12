Ижевск, 12 ноября, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Соседние с рухнувшим подъезды в доме в Ижевске по улице Удмуртской с большой долей вероятности непригодны для проживания. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе брифинга, сообщает ИА REGNUM.

Сергей Беляков Спасатели МЧС

«С большой долей вероятности, четвертый и шестой подъезды также непригодны для проживания (по крайней мере, первое такое заключение уже есть). Нам существенно больше времени понадобится для детальной экспертизы по этим двум подъездам, возможно, около месяца. Поскольку ситуация действительно сложная. Мы не можем рисковать, делая предположения, даже на основании имеющейся экспертизы. Мы будем дополнительно привлекать экспертов федерального уровня, которые сталкивались с задачами такой сложности», — сказал руководитель республики.

По предварительной оценке, в квартирах первого, второго и третьего подъезда можно будет жить. Однако здесь также планируется провести детальную экспертизу с привлечением специалистов федерального уровня.

«Сколько на это времени уйдет — пока не знаю. Поставили для себя срок неделю-две. Речь не идет про то, хотим мы или не хотим что-то делать. Но ситуация крайне сложная, дом панельный. Мы не можем рисковать», — подчеркнул Бречалов.

В настоящее время в квартиры первого, второго и третьего подъезда организован доступ, люди могут заходить и забирать нужные вещи.

Жильцам пятого обрушившегося подъезда будет предоставлено жилье «за счет бюджета Удмуртии или же с помощью федерального финансирования, потому что была чрезвычайная ситуация».

«С учетом того, что впереди Новый год, будем стремиться решить вопрос максимально быстро. Но если придёт понимание, что до решения проблемы потребуются два месяца и больше, то будем обеспечивать комфортные условия проживания», — добавил глава Удмуртии.

По слова Бречалова, сейчас организован вывоз мусора, в дальнейшем мусор будет отправлен в дробилку. Была попытка мародерства, но ее пресекли в первые минуты.

Глава Удмуртии распорядился в понедельник-вторник провести совещание с банками.

«Речь не идет о прощении долгов. Но в ситуации, когда у граждан возникают дополнительные расходы, начиная от мобильной связи, заканчивая едой и вещами, какой-то мораторий по платежам надо организовать. Возможно, кому-то придется реструктурировать долг», — отметил Бречалов.

Председатель правительства республики Ярослав Семенов сообщил, что единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей уже получили 164 человека.

«В течение следующей недели будут произведены выплаты семьям погибших, по 1 млн рублей за каждого погибшего. На понедельник мы назначили совещание, в ходе которого будет определено, кому будут персонально выплачиваться деньги. В течение следующей недели выплаты проведем», — заверил Семенов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 ноября в Ижевске произошло обрушение одного из подъездов панельного жилого дома по улице Удмуртской. Основной версией происшествия называли взрыв бытового газа. В результате происшествия погибли семь человек. Полностью разрушены восемь квартир.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по по ч.3 ст.238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В рамках расследования задержали сына хозяйки одной из квартир в рухнувшем подъезде.

Позднее ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Ижевске 11−12 ноября объявлены днями траура.