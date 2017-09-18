76-я годовщина начала блокады Ленинграда
Ленинград помнит, когда художник должен быть народным
«А музы не молчали!» — эта фраза, как и древнеримская пословица, с которой она спорит, стала уже расхожей в публикациях о подвиге блокадного Ленинграда. Но «муза» — слово слишком легковесное для обозначения тех идеальных сущностей, которые помогали чуть живым от блокадных лишений поэтам, художникам...
18 сентября 2017
Годовщину начала блокады Ленинграда в Петербурге многие не заметили
В Петербурге отметили 76-ю годовщину начала блокады Ленинграда — день 8 сентября официально посвящен памяти людей, погибших и умерших в окруженном врагом городе с 1941 по 1944 годы. Утром на всех кладбищах, где хоронили погибших ленинградцев и защитников города, а также у воинских мемориалов и...
8 сентября 2017
На Марсовом поле Петербурга изучают «зенитку» и читают Ахматову
На Марсовом поле Санкт-Петербурга продолжаются мероприятия, приуроченные к Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Именно 8 сентября в 1941 году город окончательно оказался замкнут во вражеском кольце — почти на 900 дней и ночей. На Марсовом поле сегодня разместились участники военно-исторических...
8 сентября 2017
Новый музей блокады Ленинграда: «супрематизм» или уроки немецкого?
В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, в манеже Конюшенного ведомства в центре Петербурга будут подведены итоги международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку Концепции планировочного и объемно-пространственного решения Музейно-выставочного комплекса «Обороны и...
8 сентября 2017
Inter arma silent Musae? Почему не молчали советские музы в Ленинграде
Из года в год в газетах, на концертных афишах и на сайтах в интернете в скорбные и славные даты, связанные с подвигом и трагедией блокадного Ленинграда, появляется одна и та же фраза: «А музы не молчали!» Эта фраза, уже превратившаяся в клише, вместе с подредактированным под современность...
8 сентября 2017
В День памяти жертв блокады прозвучит музыка Шостаковича и стихи Ахматовой
Санкт-Петербург сегодня, 8 сентября, отметит трагическую дату в своей истории. 76 лет назад в этот день немецкие войска захватили город Петрокрепость у истока Невы и, вместе с финскими войсками на севере, замкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда. В этот же день, 8 сентября 1941 года, Ленинград...
8 сентября 2017
В День памяти жертв блокады пройдет шествие «Бессмертный Ленинград»
Шествие «Бессмертный Ленинград» пройдет в центре Санкт-Петербурга 8 сентября, в День памяти жертв блокады. Сбор колонны состоится с 17:00 до 18:00 на Марсовом поле, после чего участники шествия проследуют по Миллионной улице к Дворцовой площади. Начало традиции проводить шествие 8 сентября было...
4 сентября 2017