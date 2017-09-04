Санкт-Петербург, 4 сентября, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Шествие «Бессмертный Ленинград» пройдет в центре Санкт-Петербурга 8 сентября, в День памяти жертв блокады. Сбор колонны состоится с 17:00 до 18:00 на Марсовом поле, после чего участники шествия проследуют по Миллионной улице к Дворцовой площади.

Цукано М.В Бессмертный Ленинград

Начало традиции проводить шествие 8 сентября было положено общественным движением «Бессмертный Ленинград» в 2016 году, когда отмечалось 75-летие со дня начала блокады Ленинграда. В шествии примут участие простые горожане, а также молодежные и ветеранские организации.

Организаторами шествия выступили одноименное общественное движение, а также движение «Бессмертный полк» в Петербурге, движение «Юнармия» и другие.

Напомним, 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В этот день город впервые подвергся массированной дневной бомбардировке вражеской авиацией. В результате удара немецких бомбардировщиков сгорели Бадаевские продовольственные склады, что стало провозвестником страшного голода в первую блокадную зиму. В тот же день немецкие войска захватили город Петрокрепость (Шлиссельбург) у истока Невы и полностью заблокировали Ленинград с суши.

Как сообщил сегодня, 4 сентября, городской информационный портал «ГОРОД +», в День памяти жертв блокады 8 сентября в городе состоится еще целая серия мероприятий, призванных напомнить ныне живущим, особенно молодежи, о страданиях и подвиге жителей города-героя Ленинграда.

В 9:30 к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте, д.14, торжественно возложат цветы. Траурные церемонии возложения венков и цветов пройдут в 11:00 на Пискаревском, Смоленском и Серафимовском мемориальных кладбищах, у Триумфальной Арки Победы, на площади Победы, у Мемориала «Малая Пискаревка» Красная Слобода и на Невском воинском кладбище «Журавли». На Большеохтинском кладбище аналогичная церемония начнется в 12:00, а на Богословском кладбище — в 12:15.

С 12:00 у монумента Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы будет выставлен почетный караул, в состав которого войдут участники детских общественных объединений движения «Союз юных петербуржцев» и члены актива школьных музеев. А с 12:00 до 18:00 напротив вестибюля станции метро «Сенная площадь» пройдет молодежная патриотическая акция.

В 13:00 в государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда (Соляной переулок, 9) начнется экскурсионная программа «76-я годовщина начала блокады Ленинграда».

В Музее городского электрического транспорта (Средний проспект В.О., 77) с 8 по 10 сентября будут проводиться экскурсии, посвященные истории Блокадного трамвая в годы войны.

В 17:00 8 сентября у мемориала «Блокадная полынья» на набережной реки Фонтанки, 21, пройдет традиционная акция «Свеча памяти», в ходе которой будут зажжены свечи в знак уважения к людям, не сдавшим родной город врагу.

Множество различных мероприятий памяти жертв блокады и подвига ленинградцев состоится 8 сентября и накануне этого дня и в районах Санкт-Петербурга.

Блокада Ленинграда, которую подготовили и осуществили немецкие и финские войска, при участии испанской «Голубой дивизии», стала одним из самых страшных военных преступлений в истории человечества. Она продолжалась 872 дня и была полностью ликвидирована только в январе 1944 года. За это время Ленинград потерял, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1,5 миллионов своих жителей, причем подавляющее большинство людей погибли от голода, ставшего следствием вражеского окружения.