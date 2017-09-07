Санкт-Петербург, 8 сентября, 2017, 01:29 — ИА Регнум. Санкт-Петербург сегодня, 8 сентября, отметит трагическую дату в своей истории. 76 лет назад в этот день немецкие войска захватили город Петрокрепость у истока Невы и, вместе с финскими войсками на севере, замкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда.

Gov.spb.ru Мемориал на Невском воинском кладбище «Журавли»

В этот же день, 8 сентября 1941 года, Ленинград подвергся дневной бомбардировке немецкой авиацией, в результате которой были разрушены жилые дома, а также сгорели Бадаевские продовольственные склады, на которых хранилась значительная часть городских запасов муки, сахара и других продуктов. Горящие Бадаевские склады стали страшным провозвестником катастрофы, надвигающейся на ленинградцев.

В «Директиве начальника штаба военно-морских сил Германии об уничтожении г. Петербурга» от 22 сентября 1941 года судьба города была предопределена. «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса. Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в существовании этого города непосредственно у ее новых границ», — говорилось в документе, хранящемся ныне в российском Государственном архиве.

День начала блокады навсегда запечатлелся в памяти тех, кому удалось ее пережить, а также их потомков. В знак уважения к подвигу города-героя, 8 сентября в Санкт-Петербурге проходят возложения цветов и венков к мемориалам в честь защитников и жителей Ленинграда, к могилам погибших и умерших горожан и бойцов народного ополчения, Красной Армии и Балтийского флота. Так будет и в этот раз.

В 11:00 на Пискаревском мемориальном кладбище, где в братских могилах похоронены, по разным данным, от 470 тысяч до 520 тысяч человек, состоится торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина». Такие же церемонии пройдут на Серафимовском кладбище, где в 1941—1944 гг. было похоронено более 100 тысяч человек, и на Смоленском, Большеохтинском, Богословском и Невском кладбищах, в других памятных местах и местах захоронений воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Помимо традиционных траурно-памятных мероприятий, власти и общественные объединения города подготовили к Дню памяти жертв блокады программу событий, ориентированную, прежде всего, на молодое поколение. Ее главной «сценой» станет Марсово поле.

С 11:00 здесь откроется выставка военной техники и оружия времен Великой Отечественной войны, весь день для детей и взрослых будут проходить мероприятия, связанные с темой войны и блокады. Реконструкторы расскажут гостям об особенностях вооружений времени Великой Отечественной войны, о работе расчета 85-мм зенитной пушки 52-К, с помощью которых город отбивался от вражеских авианалётов.

С 12:00 молодые петербуржцы будут читать на Марсовом поле стихи Анны Ахматовой, находившейся в числе жителей блокадного Ленинграда. В 14:00 на сцену, в качестве которой выступит выступит автомобиль времен войны ГАЗ-АА, поднимутся члены городского правительства и депутаты Законодательного собрания, а также деятели искусства, историки, литераторы, заслуженные артисты.

На Марсовом поле будет развернута полевая кухня палатка, которая имитирует пункт военно-полевой почты. Там по базам данных горожан и гостей Петербурга научат поиску информации о родственниках, погибших или пропавших без вести в годы войны.

Общественным движением «Бессмертный Ленинград» будет организовано шествие и концерт. Сбор колонны состоится с 17:00 до 18:00 на Марсовом поле, после чего участники шествия проследуют по Миллионной улице к Дворцовой площади.

А в 19:00 на площади начнется музыкально-исторический фестиваль «Симфония Непокоренных». Над Марсовым полем прозвучит «блокадная» Симфония №7 Дмитрия Шостаковича в исполнении симфонического оркестра «Таврический». Музыку, ставшую символом подвига Ленинграда, будет сопровождать театрализованное представление с участием военно-исторических клубов, воссоздающее основные этапы жизни блокадного города.