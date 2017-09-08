Санкт-Петербург, 8 сентября, 2017, 15:37 — ИА Регнум. На Марсовом поле Санкт-Петербурга продолжаются мероприятия, приуроченные к Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Именно 8 сентября в 1941 году город окончательно оказался замкнут во вражеском кольце — почти на 900 дней и ночей.

Дарья Драй ИА REGNUM «900 дней»

На Марсовом поле сегодня разместились участники военно-исторических клубов, одетые в форму бойцов Красной Армии первых лет Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция памяти блокады на Марсовом поле

На поле развернута выставка военной техники и оружия времен войны, проходят мастер-классы для детей и взрослых, призванные познакомить наших современников с особенностями военного быта той поры.

Реконструкторы рассказывают интересующимся об особенностях оружия времен Второй мировой войны, показывают, как осуществляется его сборка и разборка.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция памяти блокады на Марсовом поле

На примере учебного макета 85-мм зенитной пушки 52-К образца 1939 года жители и гости Петербурга могут узнать о работе зенитного расчета. Именно такие расчеты круглосуточно защищали ленинградское небо, не позволяя фашистским самолетам прицельно бомбить город. Гостям Марсова поля подробно расскажут об этой «зенитке», системе ее наведения и захвата цели, покажут процесс заряжания и переснаряжения снарядов и многое другое.

Здесь же развернута полевая кухня с морковным чаем, который в годы блокады приходилось заваривать изможденным людям в отсутствие обычного чая и почти всех других продуктов, которых лишился окруженный врагом город.

Дарья Драй ИА REGNUM Полевая кухня

Те, чьи родственники погибли или пропали без вести во время Великой Отечественной войны, могут зайти в палатку, которая имитирует пункт военно-полевой почты. Там волонтеры научат поиску информации о родственниках по базам данных.

А на импровизированной сцене, которой стал автомобиль ГАЗ-АА — во время войны он использовался в качестве сцены для выступлений фронтовых бригад артистов — молодые петербуржцы читают стихи Анны Ахматовой.

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-полевая почта

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова, —

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово…

Анна Ахматова в 1941 году встретила войну в Ленинграде, до момента эвакуации из города была бойцом пожарной команды. В мае 1944 года Анна Ахматова в числе первых вернулась в Ленинград, освобожденный от блокады.

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-полевая почта

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Как уже сообщалось, в 17:00 от Марсова поля начнется шествие «Бессмертный Ленинград», а в 19:00 петербуржцы и гости города смогут услышать знаменитую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича, впервые исполненную 75 лет назад, в 1942 году. Исполнение симфонии пройдет в формате театрализованного представления с участием военно-исторических клубов.

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