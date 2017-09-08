Санкт-Петербург, 8 сентября, 2017, 22:59 — ИА Регнум. В Петербурге отметили 76-ю годовщину начала блокады Ленинграда — день 8 сентября официально посвящен памяти людей, погибших и умерших в окруженном врагом городе с 1941 по 1944 годы. Утром на всех кладбищах, где хоронили погибших ленинградцев и защитников города, а также у воинских мемориалов и памятников, связанных с войной и блокадой, были возложены цветы и венки.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Блокадная полынья»

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Бессмертный Ленинград»

Но главным событием этого памятного дня должно было стать шествие «Бессмертный Ленинград». Около 17:00 его участники стали собираться у Марсова поля на углу Миллионной улицы, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

В это время на Марсовом поле все желающие могли прочесть стихи о войне, послушать истории ветеранов, детей и «внуков» блокады, чьи родители пережили эту ленинградскую трагедию.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Блокадная полынья»

Председатель союза «Дети блокады 900» Владимир Галактионов рассказал, как его старший десятилетний брат спас его во время войны, и напомнил о значимости ленинградского метронома, мерный стук которого звучал из репродукторов в те дни, для всех, кто пережил блокаду.

«Многие не знают, что это за «тиканье» и зачем оно. А представьте, вы сидите в темной, холодной квартире, света нет, еды нет, родных вокруг нет — либо погибли, либо все на работе, вам голодно, холодно, вы одеты во всю одежду, вокруг тишина. Но если звучал метроном, это значило, что всё спокойно. Если же вдруг слышны позывные: «Широка страна моя родная…», сразу сердце сжималось. Значит, должно быть какое-то важное сообщение о войне», — рассказал блокадник.

На сцену выходили и читать стихи, и петь песни военных лет, а капелла. Бурные овации вызвал «Бухенвальдский набат», который пожилой ленинградец исполнил срывающимся голосом…

Однако следует признать, что шествие «Бессмертного Ленинграда», которое было запланировано на 18:00, привлекло немногих. Несколько десятков блокадников возглавили его с портретами своих близких. Основную же часть колонны составляли старшеклассники.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Бессмертный Ленинград»

Их восторги, как и восторги китайских туристов, по большей части были вызваны возможностью отведать бесплатной гречки и чая — к полевой кухне выстроились очереди. «Впервые халява на мероприятии!» — радостно обсуждали ребята, которых, судя по всему, не в первый раз отправляют на городские акции.

Колонна выступила по пустынной Миллионной улице в сторону Дворцовой площади с опозданием, но ее в любом случае мало кто заметил, лишь редкие туристы и прохожие, которые недоумевали, по какому поводу все собрались, и, не найдя ответа, удалялись.

Когда шествие добралось до Дворцовой, там из репродукторов уже громыхали современные мелодии о Петербурге, и духовому оркестру пришлось «уйти» на второй план, а затем вовсе затихнуть, что вызвало несуразный диссонанс. Школьники, стоявшие в очереди за гречкой и занятые обсуждением компьютерных игр, в большинстве своем тут же двинулись в сторону метро. Толпа быстро рассеялась…

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Бессмертный Ленинград»

Позже вечером на Марсовом поле продолжились мероприятия по теме блокады, которые привлекли уже намного больше внимания жителей и гостей города. Реконструкторы устроили театрализованное представление сначала о жизни довоенного Ленинграда, с танцами и песнями 30-х годов, а затем наступил 1941 год, и их «атаковали немцы» под звуки «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича.

Напомним, тему первой части симфонии Шостакович написал еще до начала войны. Вторую часть композитор написал в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде, и начал работу над третьей. Произведение было завершено в Куйбышеве, куда эвакуировали Шостаковича с семьей. Премьера впечатляющего музыкального произведения состоялась именно там, 5 марта 1942 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Блокадная полынья»

Добавим, что на набережной Фонтанки, у дома 21, где находится памятный знак «Блокадная полынья», без лишнего шума состоялась патриотическая акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти жертв блокады. Именно здесь находилось одно из тех мест, где жители Ленинграда набирали воду в блокадные зимы. Участники акции зажгли свечи в память о страданиях и подвиге жителей города-героя Ленинграда.

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Напомним, блокада Ленинграда фашистскими войсками продлилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Враг намеревался овладеть городом, сломив сопротивление с помощью непрерывных бомбардировок и артиллерийских обстрелов. За время блокады погибло, по разным данным, от 650 тысяч до 1,5 миллионов человек, в основном, от голода. Блокада была полностью ликвидирована 27 января 1944 года.