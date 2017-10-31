Стрельба в школе в Ивантеевке
Суд продлил арест «ивантеевского стрелка»
Басманный суд Москвы продлил арест школьника, устроившего стрельбу со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву. Решение суда частично удовлетворяет просьбу следствия о продлении ареста подростка на четыре месяца. По словам адвоката подсудимого Виктора Запрудского, защита просила избрания меры...
31 октября 2017
Ивантеевский стрелок подозревается в покушении на убийство
Басманный районный суд Москвы предъявил обвинение подростку, который устроил стрельбу в школе №1 в подмосковной Ивантеевке и напал на учителя, сообщает 30 октября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону. Школьник зашел в один из классов школы и, устроив стрельбу из пневматического...
30 октября 2017
85% граждан РФ выступают за сохранение в школах ставки психолога
После стрельбы в школе в подмосковной Ивантеевке большинство жителей России (85%) выступают за сохранение в школах ставки психолога. 76% уверены, что он мог бы предотвратить случившееся трагедию. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Одной из главных...
21 сентября 2017
Школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке, предъявлены обвинения
Девятикласснику, устроившему стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, предъявлены официальные обвинения. Об этом 14 сентября сообщил журналистам адвокат молодого человека Виктор Запрудский. Сути предъявленных обвинений юрист раскрывать не стал, сообщив, что с него самого и его подзащитного была...
14 сентября 2017
Майданный заряд в России: главное за неделю
В начале недели произошло событие, обладающее скрытым майданным зарядом, но кажущееся Дмитрию Пескову простым актом хулиганства. Речь идет о случае в Екатеринбурге, где некий гражданин на автомобиле протаранил кинотеатр. Возник пожар. С самого начала рассматривались различные версии, включая...
9 сентября 2017
Приоритетные проекты Медведева и ивантеевская диссеминация
Сенсация последних дней: 5 сентября девятиклассник принес в школу №1 г. Ивантеевка Московской области травматику и стал угрожать классу взрывпакетами. Затем он выстрелил учительнице в голову и ударил ее молотком, женщину доставили в больницу с тяжелым ранением. Трое детей от страха выпрыгнули из...
8 сентября 2017
Ивантеевский стрелок: кто виноват — главное в Подмосковье за неделю
ЧП в школе, рекорды, травмы на железной дороге, нарушение ПДД, инвестиции, проблемы экологии, фестиваль в помощь детям-инвалидам, обрушение стены кинотеатра — в специальном обзоре ИА REGNUM. Стрельба в школе Подросток, устроивший стрельбу 5 сентября в школе подмосковной Ивантеевки, был задержан...
8 сентября 2017
В охране школы в Ивантеевке выявлены нарушения — Росгвардия
В школе №1 в Ивантеевке Московской области, где подросток устроил стрельбу, сотрудниками Росвардии была проведена проверка организации охраны школы. В ходе проверки выявлены грубые нарушения, сообщили в Росвардии. В частности, работник частной охранной организации «Берта-2» не имел права работать...
8 сентября 2017
Знакомая «ивантеевского стрелка»: в списке его жертв был родной отец
Школьник, устроивший 5 сентября стрельбу в подмосковной Ивантеевке, составлял список тех, кого хотел убить. Знакомая подростка сообщила, что в этом списке был и родной отец «ивантеевского стрелка», передают «Вести». "Кроме записей в соцсети, он вел дневник. Составил список тех, кого хочет убить...
8 сентября 2017
В Подмосковье могут разрешить досмотр школьников
В Московской области для родителей школьников проведут цикл лекций по безопасности в интервенте. Об этом сегодня. 7 сентября, завила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, на расширенном совещании по вопросу безопасности и профилактики асоциальных явлений в...
7 сентября 2017
Вконтакте закрыл страницу школьника, устроившего стрельбу в Ивантеевке
В социальной сети Вконтакте заблокировали страницу школьника, устроившего стрельбу в Ивантеевке (Московская область), передает 7 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря соцсети Евгения Красникова. Красников пояснил, что блокировка была осуществлена на основании обращения родителей в...
7 сентября 2017
Суд отправил «Ивантеевского стрелка» под арест
Подросток, устроивший стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, проведет под стражей два месяца. Такое решение вынес 7 сентября Басманный суд Москвы. «Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 ноября 2017 года», —...
7 сентября 2017
Адвокат «ивантеевского стрелка» рассказал о фейковой странице подростка
Неизвестные создали фейковую страницу в одной из соцсетей подростка, устроившего стрельбу в одной из школ Ивантеевки (Московская область). Об этом заявил 7 сентября адвокат подростка Виктор Запрудский. «Кто-то создал в соцсетях его страницу и от его имени делает комментарии», — заявил он. По словам...
7 сентября 2017
Директор школы в Ивантеевке: О подготовке ученика к атаке не знала
Ученики школы в Ивантеевке не сообщали педагогам и руководству учреждения о том, что один из девятиклассников собирается совершить нападение. Об этом рассказала исполняющая обязанности директора школы Наталья Решетова, передает 7 сентября RT. По ее словам, обращений о том, что «готовится нечто...
7 сентября 2017
«Ивантеевский стрелок» прошел психиатрическую экспертизу
Подросток, устроивший стрельбу в одной из школ Ивантеевки (Московская область), прошел психиатрическую экспертизу, сказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова 6 сентября на встрече с российским омбудсменом Анной Кузнеуовой. Мишонова добавила, что после происшествия в школе до поздней ночи...
6 сентября 2017
Эдуард Лимонов о школьных убийствах
У нас, а я учился в школе очень давно, в 1950—1960 годах; учителя физкультуры пырнули ножом. Мы звали учителя Лёва. Отчества не помню, видимо, Лев ктотович. Пырнули его где-то году в 1959-м. Мы были все возбуждены и, что там греха таить, довольны. На переменах мы оживлённо обсуждали произошедшее в...
6 сентября 2017
Стрельба в Ивантеевке. Пушков назвал США лидером по школьным расстрелам
Инцидент со стрельбой 15-летнего школьника в городе Ивантеевке (Московская область), взявшего пример с американских подростков-убийц, лишний раз показывает роль США как «лидера по школьным расстрелам», 6 августа написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter. «В эпоху соцсетей идет глобализация...
6 сентября 2017
Одноклассница стрелка из Ивантеевки: «Говорят, он давно этого хотел»
Намерение подростка из города Ивантеевки (Московская область) устроить стрельбу в школе никогда и никем не воспринималось всерьез, сообщила одна из одноклассниц мальчика в интервью Russia Today. «Все говорят, что он немного со странностями. Говорят, он давно этого хотел, — сказала она. — Он говорил...
6 сентября 2017
Мизулина предлагает ограничить компьютерные игры из-за стрельбы в школе
Проблема увлечения детьми компьютерными играми, в частности ГТА, на сегодняшний день особенно остро стоит в обществе, заявила член Совфеда РФ Елена Мизулина, комментируя стрельбу в подмосковной Ивантеевке. По её словам, подобные игры взращивают жестокость и формируют агрессивную модель разрешения...
5 сентября 2017
В стрельбе в Ивантеевке виновато психическое состояние учеников в России
Инцидент со стрелявшим в школе подростком в подмосковной Ивантеевке говорит о психической нестабильности человека, в данном случае несовершеннолетнего ребенка, который совершает такой поступок, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель юридической компании URVISTA Алексей Петропольский. По его...
5 сентября 2017