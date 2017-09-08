У нас, а я учился в школе очень давно, в 1950—1960 годах; учителя физкультуры пырнули ножом.

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Мы звали учителя Лёва. Отчества не помню, видимо, Лев ктотович.

Пырнули его где-то году в 1959-м.

Мы были все возбуждены и, что там греха таить, довольны. На переменах мы оживлённо обсуждали произошедшее в таких выражениях: «Лёву пырнули в сало». И обязательно добавляли ругательство.

До сих пор осталось неизвестным, кто его пырнул. Сделали грамотно, в толчее, зимним вечером, ученики старших классов вываливались через предбанник на зимнюю улицу, вот в предбаннике этом, ну такая проходная, чтоб не сразу двери в харьковский мороз, чтоб тепло сохранить, там и пырнули. Грамотно, как зэки в зоне.

Кто конкретно непонятно, более понятно, за что пырнули.

Ну, во-первых, он учеников наших бил. Меня нет, у меня отец был офицер, в МГБ служил, галифе с эмгэбэшным кантом, а других ребят заводил в спортзал и бил до крови.

А во-вторых, когда Лёва подсаживал наших девочек на кольца, то норовил держать их за сиськи. Может, его один из старшеклассников за свою девочку и наказал.

Избивать его и до того как пырнули, пытались, шпана приходила к школе, встречала его, но сильный сорокалетний, он их разбрасывал, как щенков.

После того как пырнули, ничего с ним не случилось, как на собаке зажило. Дальше преподавал.

Мой друг Марк Эймс (долгое время печатавший в Москве газету Exile) издал в 2005-м умнейшую книгу под названием Going Postal с подзаголовком «Гнев, Убийство и Восстание». Это энциклопедия школьных убийств в Америке. Так что я предмет хорошо знаю.

У Эймса там всё-всё есть, включая знаменитую трагедию в Columbine High School, в штате Колорадо. Тогда были убиты 12 человек. Или 13, разные источники называют разное количество.

И 24 были ранены. Убийцами были Эрик Харрис и Дилан Клиболд. Это был 1999 год, 20 апреля, случайно или не случайно, но день рожденья Гитлера.

Ну вот, мы этим путём приблизились к «стрелку» из школы в Ивантеевке, который 5 сентября взбудоражил наше российское некрепкое спокойствие.

Какая связь между штатом Колорадо, школой «Колумбин» и пацаном из Ивантеевки? А такая, что его ник в джунглях интернета был «Клиболд».

Ивантеевский пацан, 15 лет, но, судя по фото, — рослый, пришёл в школу с пневматическим пистолетом (другая версия, что с пневматической винтовкой), выстрелил в учительницу информатики и всё такое прочее. Прочее — это не то взрывпакеты, не то петарды.

Пневматика и петарды — это по вынужденной российской бедности и строгости системы: у нас не Америка, тут летальные Смит-энд-Вессоны особо не купишь, да ещё пятнадцатилетнему.

Вторая общая с Колумбин-трагедией деталь. Пацан из ивантеевской школы хотел покончить с собой, как Клиболд и Харрис. Кричал же, стреляя, что пришёл в этот день в школу умирать.

Не удалось.

И количеством жертв он остался недоволен: мало, ни одного погибшего.

Потому успел сказать какой-то девушке, что «через два года» вернётся и повторит всё, но с большим количеством жертв, с бОльшим результатом.

Видимо, считает, что ему дадут два года. Не факт, думаю, дадут больше.

Теперь чего ?

Нужен философский вывод из этой истории. Нужна мораль. Вот вам мораль.

В те времена, когда харьковское и вообще советское хулиганьё резало учителей физкультуры и других учителей, такой мощной информационной сети, опутывающей мир, не было. Ну кто там знал, что пырнули Лёву, ну наш район да, может, пол соседнего.

А в нынешние времена убийцы, даже не достигшие запланированных результатов, — имеют планетарный успех. Новость об ивантеевском стрелке ведь успешно соперничает с угрозой войны в Корее и затмевает историю падения министра Улюкаева.

Моё мнение такое, что именно этот мотив, немедленное внимание всего мира (ну хотя бы российского) к скромной особе ученика ивантеевской школы — это основной побудительный мотив к поступку ивантеевского пацана.

И пацанов из штата Колорадо.

Так же, как мода на одежду (вспомним, что и Париж в начале XIX века, и Пушкин в России ходили в одинаковых сюртуках и цилиндрах и пили «Вдову Клико»), распространяется и мода на убийства.

Сколько раз ведь после бешеного грузовика в Ницце, сладострастно давившего толпу на набережной, уже повторялся налёт бешеного грузовика на мирно идущих граждан. И в Берлине, и в Лондоне…

Школьные убийства стали смертельной модой раньше, чем грузовики-убийцы.

Первое зафиксировано, если не ошибаюсь, в 1929 году, ну и, конечно же, в Америке.