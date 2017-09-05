Ивантеевка, Московская область, 6 сентября, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Намерение подростка из города Ивантеевки (Московская область) устроить стрельбу в школе никогда и никем не воспринималось всерьез, сообщила одна из одноклассниц мальчика в интервью Russia Today.

Пневматическое оружие

«Все говорят, что он немного со странностями. Говорят, он давно этого хотел, — сказала она. — Он говорил типа: «Я это сделаю, сделаю». Все думали — шутка, все смеялись. Он зашел в класс, типа: «Я этого три года ждал».

Напомним, 5 сентября в средней школе №1 Ивантеевки прогремели выстрелы. Стрельбу из пневматического ружья открыл 15-летний учащийся. Кроме того, он принес в школу пять взрывпакетов и разбросал их в коридоре.

В результате были ранены трое учащихся и одна учительница (ранение голову). Злоумышленника задержали, а занятия в школе были отменены.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, школа №1 снова начнет работу 6 сентября.

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