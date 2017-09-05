Москва, 6 сентября, 2017, 02:23 — ИА Регнум. Инцидент со стрельбой 15-летнего школьника в городе Ивантеевке (Московская область), взявшего пример с американских подростков-убийц, лишний раз показывает роль США как «лидера по школьным расстрелам», 6 августа написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Школьник с оружием

«В эпоху соцсетей идет глобализация заразы. Школьник из Ивантеевки копировал подростков-убийц из США, мирового лидера по школьным расстрелам», — отметил он.

Напомним, 5 сентября в школе №1 Ивантеевки прогремели выстрелы. Стрельбу из травматического оружия открыл учащийся девятого класса, прихвативший с собой в учебное заведение не только ружье, но и взрыв-пакеты.

В результате его действий пострадала учительница и трое ребят. Подросток задержан.

Как выяснилось постфактум, свои пристрастия школьник не скрывал. В соцсетях он размещал публикации с оружием и сведения об инциденте в школе «Колумбайн» (штат Колорадо, США, 1999 год). Школьник упоминал, что мысленно видел себя одним из участников нападения.

Массовое убийство в «Колумбайне» 20 апреля 1999 года устроили учащиеся старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиболд. В результате нападения погибли 13 и ранены 24 человека.