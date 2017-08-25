В начале недели произошло событие, обладающее скрытым майданным зарядом, но кажущееся Дмитрию Пескову простым актом хулиганства. Речь идет о случае в Екатеринбурге, где некий гражданин на автомобиле протаранил кинотеатр. Возник пожар. С самого начала рассматривались различные версии, включая бытовые мотивы, несчастный случай, теракт или месть кинотеатру за то, что в нем будут показывать нашумевшую «Матильду». Пользователи соцсетей, изучив страницу злоумышленника (против которого вскоре было возбуждено уголовное дело по факту умышленного поджога), заподозрили его в религиозном фанатизме. С фильмом о романе последнего российского императора и балерины Кшесинской связал происшествие и один крупный политик, который написал в твиттере:

«Не влезай, убьёт!»

«Донагнетались. Возгорелось пламя. Считаю терактом. Привет Поклонской».

В ответ госпожа депутат возмутилась:

«Это недопустимо для руководителей такого уровня, равно как и передача мне «приветов» через социальные сети».

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Хотелось бы, чтобы бывший прокурор Крыма не замыливала тему, тем более, что за некоторое время до этой атаки произошёл поджог офиса режиссера «Матильды». Комментируя событие, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал:

«Нападение на студию или какие-то атаки на кинотеатры — это всё предмет не для заинтересованности Кремля, а предмет для вовлечённости наших правоохранительных органов, потому что это является актом хулиганства, вандализма и так далее. В остальном могут быть разные точки зрения, они могут высказываться открыто, можно вести общественные дискуссии, но подобные уродливые проявления, конечно, никоим образом не подлежат пониманию или осмыслению. Скорее, они подлежат самому жёсткому осуждению».

Следствие призвало не делать поспешных выводов, но ранее уже сообщалось о том, что организация с говорящим названием «Христианское государство — Святая Русь» сообщила, вполне в духе своей известной тёзки, что кинотеатры, которые покажут «Матильду», «начнут гореть». Однако, развивая ход рассуждений Пескова, совершённая на волне накрученной псведорелигиозной истерии выходка, всерьёз обсуждающаяся как теракт, — это не дело руководства страны. Депутат Госдумы, которая своей риторикой словно специально добивается, чтобы истерия нарастала, — не предмет интереса Кремля. Поступок водителя, который очевидным образом напоминает эпизоды с терактами из Ниццы, Берлина и прочих городов, — тоже не дело Кремля. Есть мнение, что высокий рейтинг президента основан большей частью на уверенной внешней политике России. Повод ли это игнорировать тревожные звоночки в политике внутренней? И как в этом отношении следует понимать слова Пескова о том, что «подобные уродливые проявления, конечно, никоим образом не подлежат пониманию или осмыслению»? Их не осмысливают — или даже не надо осмысливать?

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев вошёл в зал заседаний суда

Впрочем, есть и позитивные события. 7 сентября прошло судебное заседание по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взятке в $2 млн. Входящего в зал подсудимого цинично спросили, поздравил ли он главу «Роснефти» Игоря Сечина, у которого сегодня день рождения и который как раз передал Улюкаеву ту самую роковую взятку, за которую экс-министр оказался под судом. Деньги Сечин передал в качестве оперативного эксперимента, процесс передачи взятки фиксировала ФСБ. Заботливо поинтересовавшись, зачем же Улюкаев ходит «без курточки», так ведь можно и заболеть, Сечин попросил помощницу подготовить для дорогого гостя подарочек — «корзину с колбаской». Помимо корзинки с колбаской, в презенте была и сумка с $2 млн предварительно помеченных денег. Сделав дело, Сечин предложил Улюкаеву попить «чайку», а последний, только отъехав от офиса «Роснефти», был задержан сотрудниками ФСБ. Неудивительно, что обнародование прокуратурой расшифровки их беседы Сечин позже определил ёмким выражением:

«Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну».

Из заявления экс-главы службы безопасности «Роснефти», генерала ФСБ Олега Феоктистова следует, что Улюкаев вымогал у Сечина взятку. Сам Улюкаев в суде цитировал и перефразировал классиков: «у меня стальные нервы или нервов вовсе нет» (Сергей Михалков), «бойтесь данайцев, приносящих колбайцев» (то ли Вергилий, то ли Илья Ильф). Сейчас Улюкаеву грозит срок до 15 лет, и он стал первым в истории современной России министром, попавшим на скамью подсудимых за крупное преступление. Следующее заседание состоится уже 11 сентября.

Тем временем

Некоторые деятели науки уже забили тревогу относительно огромного сгустка раскалённой плазмы, которая движется в сторону нашей планеты от Солнца, на этой неделе отличившего серией рекордных вспышек. Алармизм никогда не полезен, но бывают дни, когда происходящее поражает воображение — в плохом смысле слова. Только за эту неделю граждане России узнали о таких поступках своих соотечественников, которые вызывают гамму чувств — от тревоги до отвращения.

Утром 5 сентября в одну из школ в подмосковном городе Ивантеевка пришел 15-летний парень, бывший ученик школы, имевший при себе пневматический пистолет, молоток и дымовые шашки. Крикнув, что пришёл умереть, он выстрелил в учительницу. В классе началась паника, трое подростков выпрыгнули из окна, двое из них ушиблись, у одного — перелом. Учительница госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой.

Government.ru Антон Дроздов — Дмитрию Медведеву: уровень благосостояния пенсионеров растёт

Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов 7 сентября отрапортовал Дмитрию Медведеву о росте пенсий в текущем году на 4,5%. По его словам, при плановой инфляции 3,3% это можно считать ростом в реальном выражении. Однако реально картина такая: в августе 2017 года повседневные расходы жителей России сократились на 0,6% относительно июля, но в годовом исчислении выросли на 9,7%. Кроме того, Дроздов рассказал, что 3,9 млн человек станут получать пенсию в размере прожиточного минимума.

Что примечательного в этом докладе? Средний прожиточный минимум в РФ сейчас составляет 9 668 рублей, и совершенно недопустимо, что миллионы людей получают пенсию ниже этой суммы. На доведение пенсий до прожиточного минимума из бюджета требуется направить в регионы почти 100 млрд рублей. По крайней мере, деньги на это есть.

«Для 3,9 млн человек в субъектах Российской Федерации мы доводим пенсию до прожиточного минимума в субъекте и выплачиваем федеральную социальную доплату. Её размер несколько снижается, и это говорит о том, что уровень благосостояния пенсионеров растёт», — сделал заключительный вывод г-н Дроздов.

Реакция на доклад Дроздова премьеру: руководство ПФР «должно жить так, как пенсионеры». Между тем, согласно антикоррупционной декларации за 2016 год, совокупный доход Дроздова и его супруги составил 9 224 763 рубля (из них у самого чиновника — 3 923 753 рубля за год), или порядка 769 000 рублей в месяц на двоих. На какую пенсию рассчитывает глава ПФР?

Подводя итог этой недели, можно заметить новое проявление одной печальной тенденции, преследующей Россию на протяжении последних десятилетий. Слова Пескова о том, что некоторые вопиющие случаи социального нездоровья не являются предметом интереса Кремля, и есть та беда, которая требует серьезной реакции — и глубокого осмысления — со стороны российского гражданского общества и руководства государства. Перестроечная идея убрать государство отовсюду, откуда только можно, сделав его не более, чем сборщиком налогов, вполне способна обернуться идеологическими эпидемиями. Где окажется та черта, за которой Пескову «станет интересно»?..