Ивантеевка, Московская область, 7 сентября, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Подросток, устроивший стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, проведет под стражей два месяца. Такое решение вынес 7 сентября Басманный суд Москвы.

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«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 ноября 2017 года», — цитируют судью РИА Новости.

Свою вину 15-летний школьник полностью признал. Психиатрическая экспертиза каких-либо расстройств у него не выявила.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября ученик девятого класса ивантеевской школы №1 пришел в класс, вооружившись пневматическим пистолетом. Подросток стал стрелять в сторону учителя.

Три школьника, испугавшись стрелка, выпрыгнули из окна и получили переломы и ушибы. Педагог получила черепно-мозговую травму. Все пострадавшие были доставлены в больницу, их жизнь вне опасности.

Стрелка задержала полиция. Как рассказали школьники, подросток сообщал о своем намерении в соцсетях. По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Хулиганство».