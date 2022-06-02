Дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова
Экс-главе Марий Эл не удалось отменить приговор
Судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции отклонила жалобу на приговор в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, который был ранее осужден на 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба суда. Маркелов просил прекратить дело в его отношении «в связи с...
2 июня 2022
Принадлежащий экс-главе Марий Эл участок в Йошкар-Оле перейдёт государству
Йошкар-Олинский городской суд удовлетворил иск региональной прокуратуры об обращении в доход государства имущества на сумму 48 млн рублей, принадлежащего экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа. Установлено, что участок в Йошкар-Оле на...
31 марта 2022
Суд арестовал принадлежащий экс-главе Марий Эл участок в Йошкар-Оле
Прокуратура Марий Эл в ходе очередной проверки выявила имущество бывшего главы республики Леонида Маркелова, которое было приобретено на неподтвержденные доходы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. Установлено, что фактически экс-главе региона принадлежит участок на улице...
11 марта 2022
Более 30 объектов недвижимости экс-главы Марий Эл взыскали в пользу РФ
По исполнительным листам, выданным Ленинским районным судом Ульяновска, возбуждено 10 исполнительных производств о взыскании в пользу Российской Федерации объектов недвижимости, имущества, а также денежных средств, принадлежащих экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову и членам его семьи, а также...
20 августа 2021
В СИЗО экс-глава Марий Эл Маркелов читает Шекспира и Библию
Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, осужденный по нескольким статьям, в том числе за крупную взятку, в СИЗО читает книги и пишет поэму. Об этом он сообщил журналистам в ходе заседания Нижегородского областного суда, где рассматривается апелляционная жалоба на приговор. Следите за развитием событий...
11 июня 2021
Суд не разрешил экс-главе Марий Эл Маркелову встретиться с семьёй
Нижегородский областной суд отклонил ходатайство осужденного за крупную взятку экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова о встречах с родственниками. Об этом сообщила адвокат Елена Вяткина. По ее словам, ходатайство отклонено. В настоящее время в суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на...
11 июня 2021
Верховый суд Марий Эл отклонил жалобу на арест имущества экс-главы региона
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Марий Эл рассмотрела апелляционные жалобы представителей экс-главы региона Леонида Маркелова и подконтрольного ему ООО «Телекомпания 12 регион» об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Об этом...
12 мая 2021
Апелляцию на приговор экс-главе Марий Эл Маркелову рассмотрят 20 мая
Апелляцию на приговор, вынесенный ранее в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, осуждённого за взятки, Нижегородский областной суд рассмотрит 20 мая. Об этом сообщила адвокат сужденного Елена Вяткина. Кроме того, решение суда первой инстанции обжаловали и адвокаты других фигурантов дела —...
4 мая 2021
Верховный суд Марий Эл оставил в силе приговор экс-главе минфина республики
Верховный Суд Марий Эл, рассмотрев апелляционные жалобы бывшей зампреда правительства — министра финансов республики Гульфии Габдул-Бариевой и её защитника на необоснованное осуждение, оставив приговор Йошкар-Олинского городского суда в силе. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора...
4 марта 2021
Стали известны подробности приговора экс-главы Марий Эл Маркелова
Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 24 февраля вынес приговор в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, а также бывшей министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой и руководителям «Телекомпания 12 регион» Наталии Кожановой. Подробности приговора...
24 февраля 2021
Фигурантов дела экс-главы Марий Эл суд отправил в колонию
Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал виновными фигурантов дела экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Ираиду Долгушеву и руководителя «Телекомпания 12 регион» Наталию Кожанову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей...
24 февраля 2021
Суд вынес приговор экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову
Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов признан виновным по ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 285, ч. 1 ст. 222 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями, а также незаконное приобретение и хранение боеприпасов»). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов...
24 февраля 2021
Приговор экс-главе Марий Эл Маркелову объявят 15 февраля
Приговор экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову будет провозглашён 15 февраля. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области. Оглашение приговора состоится в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода. Ранее сообщалось, что приговор будет известен 8...
5 февраля 2021
Нижегородский суд может отправить экс-главу Марий Эл в тюрьму на 17 лет
Бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову грозит наказание в виде 17 лет тюремного заключения — на таком сроке настаивает гособвинение. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции по Нижегородской области. Также прокуратура просит суд обязать Маркелова выплатить штраф в...
15 января 2021
Для экс-главы Марий Эл Маркелова обвинение запросило 17 лет тюрьмы
Сторона обвинения запросила назначить в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в крупной взятке, наказание в виде 17 лет лишения свободы. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области. Кроме того, обвинение просит назначить штраф в...
13 января 2021
Нижегородский суд взыскал свыше 80 млн рублей с экс-главы Марий Эл
Судебные приставы приступили к взысканию более 80 млн рублей с бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова в рамках решения суда Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном управлении федеральной службы судебных приставов. Выданный судебным органом исполнительный лист предусматривает изъятие с...
8 декабря 2020
Гособвинение запросило для экс-главы Марий Эл 17 лет лишения свободы
Государственное обвинение запросило для бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова у Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода 17 лет лишения свободы. Об этом 24 ноября сообщил один из адвокатов экс-главы региона Игорь Трунов. «Прокурор Потапов запросил для Маркелова 17 лет лишения...
24 ноября 2020
У экс-главы Марий Эл взыскано здание развлекательного центра
Йошкар-Олинский городской суд принял решение по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании с бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ходе проверки были...
18 ноября 2020
В Марий Эл осуждена бывшая заммэра Йошкар-Олы
В Марий Эл вынесен приговор в отношении 40-летней бывшей замглавы администрации Йошкар-Олы по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике. Установлено, что бывшая замглавы в 2016 году из личной...
11 ноября 2020
В Росимущество передали 16 автомобилей экс-главы Марий Эл Маркелова
В Марий Эл судебным приставом-исполнителем начата процедура передачи движимого имущества, принадлежащего обвиняемому в крупной взятке экс-главе республики Леониду Маркелову, в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). Об этом сообщаеи пресс-служба регионального...
18 сентября 2020