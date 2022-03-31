Йошкар-Ола, 31 марта, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Йошкар-Олинский городской суд удовлетворил иск региональной прокуратуры об обращении в доход государства имущества на сумму 48 млн рублей, принадлежащего экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа.

Mari-el.gov.ru Леонид Маркелов

Установлено, что участок в Йошкар-Оле на улице Машиностроителей был приобретен на неподтверждённые доходы. Фактически же он был оформлен на подконтрольное бывшему главе республики юридическое лицо.

Площадь участка составляет около 3 тыс. кв. метров, там построен фундамент многоквартирного дома с блоком обслуживания.

Как сообщало ИА REGNUM, имущество было выявлено прокуратурой в марте текущего года в ходе проверки. На земельный участок был наложен обеспечительный арест.

В феврале 2021 года Маркелов был признан виновным в коррупции и осужден на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 235 млн рублей.

С момента задержания Маркелова в апреле 2017 года по искам Генпрокуратуры было обращено в доход государства имущество бывшего чиновника на сумму около 3 млрд рублей.