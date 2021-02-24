Нижний Новгород, 24 февраля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов признан виновным по ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 285, ч. 1 ст. 222 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями, а также незаконное приобретение и хранение боеприпасов»). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

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Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима «путем частичного сложения назначенных основного и дополнительных наказаний» со штрафом в размере 235,28 млн рублей.

Кроме того, он лишен права занимать должности в государственных органах сроком на три года, а также лишен государственных наград: ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена Дружбы.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ.

С момента задержания по искам Генпрокуратуры было обращено в доход государства имущество бывшего чиновника на сумму около 3 млрд рублей.

Сторона обвинения просила назначить Маркелову наказание в виде 17 лет лишения свободы.

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