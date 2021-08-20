Йошкар-Ола, 20 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. По исполнительным листам, выданным Ленинским районным судом Ульяновска, возбуждено 10 исполнительных производств о взыскании в пользу Российской Федерации объектов недвижимости, имущества, а также денежных средств, принадлежащих экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову и членам его семьи, а также аффилированным компаниям. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП (Федеральной службы судебных приставов) по Марий Эл.

Mari-el.gov.ru Леонид Маркелов

В частности, изымается имущество ООО «Телекомпания 12 регион», ООО «Компания «Чукшинский карьер», ООО «Чукшинский карьер», ООО «Воскресенский парк», ООО «Кардинал».

В перечень объектов, которые обращены в доход государства, включены три квартиры, восемь нежилых помещений, девять нежилых зданий, 12 земельных участков, шесть легковых автомобилей, грузовой автомобиль, трактор, прицеп и экскаватор.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 24 февраля текущего года вынес приговор в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, а также бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой и руководителя «Телекомпания 12 регион» Наталии Кожановой. Приговором суда экс-главе республики было назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 235 млн рублей, Кожановой — восемь лет со штрафом 235 млн рублей, Долгушевой — 3,5 года в колонии общего режима.

С момента задержания в апреле 2017 года по искам Генпрокуратуры было обращено в доход государства имущество бывшего чиновника на сумму около 3 млрд рублей.

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