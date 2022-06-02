Йошкар-Ола, 2 июня, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции отклонила жалобу на приговор в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, который был ранее осужден на 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Mari-el.gov.ru Леонид Маркелов

Маркелов просил прекратить дело в его отношении «в связи с отсутствием составов преступлений».

Уточняется, что судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы длилось около двух часов, Маркелов присутствовал на нем посредством видеоконференц-связи. Защита Маркелова настаивала на отсутствии умысла на совершение преступлений, неоднократно защитники заявляли о нарушениях уголовного и уголовно-процессуального законов, которые были допущены на стадии предварительного следствия.

«Судебная коллегия не нашла оснований для удовлетворения кассационных жалоб защитников, отмены или изменения вступивших в законную силу судебных решений», — говорится в сообщении.

Вместе с Маркеловым обжаловать приговор пыталась и руководитель «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова. Осужденная по этому же приговору бывшая замглавы минсельхоза республики Ираида Долгушева свудебные решения не оспаривала.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 24 февраля 2021 года вынес приговор в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, а также бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой и руководителя «Телекомпания 12 регион» Наталии Кожановой. Приговором суда экс-главе республики было назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 235 млн рублей, Кожановой — восемь лет со штрафом 235 млн рублей, Долгушевой — 3,5 года в колонии общего режима.

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