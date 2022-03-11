Йошкар-Ола, 11 марта, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Прокуратура Марий Эл в ходе очередной проверки выявила имущество бывшего главы республики Леонида Маркелова, которое было приобретено на неподтвержденные доходы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Mari-el.gov.ru Леонид Маркелов

Установлено, что фактически экс-главе региона принадлежит участок на улице Машиностроителей площадью около 3 тыс. кв. метров, на котором расположен фундамент многоквартирного жилого дома с блоком обслуживания.

Объекты были оформлены на подконтрольное Маркелову юридическое лицо.

Прокуратура падала иск об обращении данного имущества в доход государства, который сейчас находится в стадии рассмотрения.

В обеспечительных целях Йошкар-Олинский городской суд наложил арест на данные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе прошлого года, уже после вынесения обвинительного приговора в отношении Маркелова по исполнительным листам, выданным Ленинским районным судом Ульяновска, было возбуждено 10 исполнительных производств о взыскании в пользу Российской Федерации объектов недвижимости, имущества, а также денежных средств, принадлежащих экс-главе Марий Эл и членам его семьи, а также аффилированным компаниям.

24 февраля 2021 года Маркелов было приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 235 млн рублей.