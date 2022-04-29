Дело Константина Ярошенко
Лётчик Ярошенко сообщил о пытках в американском плену
США применяли пытки по отношению к российскому лётчику Константину Ярошенко, осужденному якобы за попытку контрабанды наркотиков. Об этом он лично 29 апреля сообщил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Летчик был похищен на территории Либерии. Сразу после этого к нему начали...
29 апреля 2022
Лётчик Ярошенко рассказал о бесчеловечном отношении к нему в США
Власти США не оказывали российскому лётчику Константину Ярошенко медицинскую помощь. Об этом он лично 29 апреля сообщил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Ярошенко отметил, что неоднократно просил оказать ему медицинскую помощь, в которой он нуждался после пыток, которые...
29 апреля 2022
Лётчик Ярошенко: обмен стал для меня неожиданностью
Российский лётчик Константин Ярошенко, обменянный на гражданина США Тревора Рида, не ожидал, что его удастся вернуть домой. Об этом он лично сообщил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Гражданин России отбывал длительное наказание в американской тюрьме за якобы причастность к...
29 апреля 2022
Песков не стал раскрывать детали обмена Ярошенко на Рида
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать детали обмена российского летчика Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида. «Не могу с вами поделиться какими-то деталями», — сказал Песков журналистам. Как сообщало ИА REGNUM, осуждённый в 2011 году в США на 20 лет...
29 апреля 2022
Ярошенко рассказал, как просил помощи у властей США
Власти США игнорировали все жалобы российского лётчика Константина Ярошенко на условия содержания в американской тюрьме, а также оставили без ответа обращения российских дипломатов. Об этом Ярошенко рассказал в эфире телеканала «Россия 1». По словам лётчика, после выдачи американским властям с ним...
29 апреля 2022
Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в обмене Ярошенко на гражданина США
Благодарность выразил президент РФ Владимир Путин турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в ходе телефонного разговора 28 апреля за помощь в организации обмена российского гражданина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида. «Президент России выразил признательность турецкому лидеру за...
28 апреля 2022
Путин поблагодарил Эрдогана за организацию процесса обмена Ярошенко на Рида
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Турции Р еджепом Эрдоганом поблагодарил турецкого лидера за организацию процесса обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида, сообщила 28 апреля канцелярия турецкого лидера. «В ходе телефонных...
28 апреля 2022
Лётчик Ярошенко рассказал об ужасных условиях в тюрьме США
— сообщил Ярошенко. — Более того, никакие санитарные нормы там вообще не выдерживаются». Читайте также: США обменяли лётчика Ярошенко на студента Рида «Они нас обвиняют в несоблюдении прав человека, прав заключенных. А как здесь — железные нары, подушки запрещены», — добавил он. Лётчик также...
28 апреля 2022
Сеть: «Наши люди возвращаются» — российского лётчика обменяли на американца
Заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что США обменяли российского лётчика Константина Ярошенко на своего гражданина, студента Тревора Рауди Рида, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 28 апреля в...
28 апреля 2022
МИД России о вызволении Ярошенко из США: справедливость восторжествовала
Восторжествовала справедливость: российского гражданина Константина Ярошенко удалось вернуть на Родину из США, где его подвергали унижениям и дискриминации. Об этом говорится в опубликованном 27 апреля заявлении МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что Ярошенко в американских...
27 апреля 2022
Отбывающему наказание в тюрьме США лётчику Ярошенко назначили лечение
Российский лётчик Константин Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме, получил консультацию врача, ему назначено лечение. Об этом сообщила его супруга Виктория. «Константина вызвали к врачу, выписали таблетки — антидепрессанты прописали и от давления. Назначили процедуры, но когда...
14 июля 2021
Путин обсуждал с Байденом тему возвращения в РФ осуждённых в США
«Определённые компромиссы» могут быть найдены Россией и США по вопросу возвращения в свои страны осуждённых граждан, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин. Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости» Комментируя встречу в Женеве...
16 июня 2021
Семья Ярошенко надеется на подвижки в деле освобождения лётчика из тюрьмы
Семья российского лётчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме, с оптимизмом смотрит на возможность обсуждения обмена заключёнными между Россией и США на предстоящих переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом 15 июня заявила...
15 июня 2021
Семья лётчика Ярошенко направила в Белый дом прошение о помиловании
Прошение о помиловании российского лётчика Константина Ярошенко направили его супруга и дочь в адрес президента США Джозефа Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом 30 мая сообщил журналистам адвокат лётчика Алексей Тарасов. Письмо, подписанное супругой Ярошенко Викторией и его дочерью...
31 мая 2021
Назван вероятный кандидат по обмену на Пола Уилана
Адвокат гражданина США Пола Уилана, осуждённого в России на длительный срок за шпионаж, вновь заявил о возможном обмене своего подзащитного на российских граждан, отбывающих заключение в США. По словам Владимира Жеребенкова, Уилана могут обменять на российского программиста. Читайте также: В...
16 февраля 2021
Спецслужбы России и США ведут переговоры по обмену Уилана — адвокат
Российские и американские спецслужбы ведут переговоры о возможном обмене осуждёнными, в числе которых Пол Уилан, отбывающий в РФ наказание за шпионаж. Об этом рассказал российский адвокат Уилана Владимир Жеребенков, сообщает Reuters. Жеребенков рассказал, что «общался с силовиками» и узнал от них...
16 февраля 2021
В тюрьме США, где находится лётчик Ярошенко, продлили карантин
Администрация американской тюрьмы «Данбери», в которой находится российский лётчик Константин Ярошенко, продлила частичный карантин из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила 11 января супруга заключённого Виктория Ярошенко. Ограничительные меры продлены в блоке, где содержится лётчик. В...
11 января 2021
Защита Ярошенко намерена добиваться его досрочного освобождения
Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк выступила против досрочного освобождения российского летчика Константина Ярошенко из тюрьмы «Данбери». Ведомство попросило суд не удовлетворять соответствующее ходатайство его адвокатов. Читайте также: Защита летчика Ярошенко попросит суд в США...
30 декабря 2020
Адвокат оценил возможность обмена Уилана на Бута и Ярошенко
Возможность обмена осуждённого в России американца Пола Уилана на российских граждан Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в тюрьмах США, является совершенно логичной. Однако неясна техническая сторона вопроса, заявил адвокат Бута и Ярошенко Алексей Тарасов в опубликованном 18 июня...
18 июня 2020
В США против тюрьмы, где находится Ярошенко, готовят групповой иск
Адвокаты Константина Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме Данберри в США, рассчитывают присоединиться к иску правозащитников против тюремной администрации, чтобы добиться освобождения российского гражданина. Об этом сообщил 11 июня ТАСС защитник лётчика Алексей Тарасов. В настоящее время...
11 июня 2020