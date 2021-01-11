Вашингтон, 11 января, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Администрация американской тюрьмы «Данбери», в которой находится российский лётчик Константин Ярошенко, продлила частичный карантин из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила 11 января супруга заключённого Виктория Ярошенко.

Тюрьма США

Ограничительные меры продлены в блоке, где содержится лётчик. В декабре коронавирус там выявили у по меньшей мере восьми заключённых, после этого на 21 день объявили карантин. Он означает запрет прогулок, еду заключённые получают в блоке.

«Давление беспокоит, головные боли. Без воздуха сейчас вообще плохо себя чувствует», — рассказала Виктория о состоянии своего мужа РИА Новости.

Когда карантин закончится, в тюрьме не говорят, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк выступила против досрочного освобождения Ярошенко из тюрьмы «Данбери».