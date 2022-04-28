Анкара, 28 апреля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Турции Реджепом Эрдоганом поблагодарил турецкого лидера за организацию процесса обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида, сообщила 28 апреля канцелярия турецкого лидера.

Infobrics.org Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

«В ходе телефонных переговоров в четверг президент России Путин поблагодарил президента Эрдогана за обмен Ярошенко и Тревора Рида, который состоялся вчера в Турции при координации и контроле Национальной разведывательной организации», — сообщили в канцелярии.

Как сообщало ИА REGNUM, осуждённый в 2011 году в США на 20 лет лишения свободы за якобы причастность к контрабанде наркотиков лётчик Константин Ярошенко вернулся в Россию. 27 апреля в Турции состоялся обмен Ярошенко на американского студента Тревора Рида, который в РФ отбывал наказание за нападение на сотрудника полиции, совершённое им в 2020 году.