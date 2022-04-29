Москва, 29 апреля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать детали обмена российского летчика Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не могу с вами поделиться какими-то деталями», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, осуждённый в 2011 году в США на 20 лет лишения свободы за якобы причастность к контрабанде наркотиков лётчик Константин Ярошенко вернулся в Россию. 27 апреля в Турции состоялся обмен Ярошенко на американского студента Тревора Рида, который в РФ отбывал наказание за нападение на сотрудника полиции, совершённое им в 2020 году.

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