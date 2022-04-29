Москва, 29 апреля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Российский лётчик Константин Ярошенко, обменянный на гражданина США Тревора Рида, не ожидал, что его удастся вернуть домой. Об этом он лично сообщил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Гражданин России отбывал длительное наказание в американской тюрьме за якобы причастность к контрабанде наркотиков. Из назначенных ему 20 лет лишения свободы лётчик успел отбыть 12 лет.

«Я пока ещё не могу прийти в себя после всех мучений. Меня переполняют чувства от этой неожиданной встречи, моего неожиданного возвращения. Я никак не ожидал, что в этой непростой ситуации меня наконец-то наши власти вернут на родину. И пока что я прихожу в себя», — сказал Ярошенко.