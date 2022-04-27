Москва, 27 апреля, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Восторжествовала справедливость: российского гражданина Константина Ярошенко удалось вернуть на Родину из США, где его подвергали унижениям и дискриминации. Об этом говорится в опубликованном 27 апреля заявлении МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что Ярошенко в американских застенках провёл кошмарные годы: «он подвергался дискриминации и унижающему человеческое достоинство обращению, включая отказы в предоставлении адекватной медицинской помощи».

Чтобы освободить российского гражданина, которого в США незаконно приговорили к 20 годам тюрьмы, на американскую сторону оказывалось давление на всех уровнях. В итоге Ярошенко удалось обменять на осуждённого в РФ за пьяный дебош и сопротивление полиции американца Тревора Рида.

Ситуации этих двух людей очень разные – хотя бы в том, что из назначенного судом срока в девять лет Рид в России не отсидел и двух, а Ярошенко провёл в тюрьме 12 лет, главное – что восторжествовала справедливость, российский лётчик вернулся домой к семье.