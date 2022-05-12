Дело Улюкаева
Осуждённый за взятку Улюкаев вышел из колонии на свободу
Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который был осуждён за крупную взятку, условно-досрочно освободили из колонии. Сегодня, 12 мая, в силу вступило решение суда об УДО. Напомним, ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-главы Министерства экономического...
12 мая 2022
Улюкаев обнародовал новые стихотворения
Отбывающий наказание в колонии за получении крупной взятки бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев продолжает сочинять стихи. Новое произведение экс-министр посвятил празднованию Нового года в тюремных условиях и поделился им с агентством «Москва». "Значит, настал Новый год, если детям дают...
13 января 2020
Улюкаев написал новое стихотворение
Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам лишения свободы, написал новое стихотворение о грозе. Об этом 29 июня Агентство городских новостей «Москва». В адрес Агентства Улюкаев направил свое новое произведение, вышедшее из-под его пера: «Гроза по...
29 июня 2019
Улюкаев опроверг слухи о разводе с женой
Бывший министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев, осужденный за вымогательство взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина, опроверг информацию о разводе со своей супругой Юлией Хряпиной. Об этом сегодня, 22 мая, заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения...
22 мая 2019
Супруги Улюкаевы разводятся
Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, осуждённый к длительному сроку заключения за коррупционное преступление, разводится с женой. Об этом ТАСС сообщили в окружении бывшего министра. Читайте также: Приготовился к худшему: Улюкаев пришёл в суд сразу с вещами При этом собеседник не стал...
22 мая 2019
Во ФСИН рассказали о дне рождения Улюкаева в колонии
Бывший министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев, который отбывает наказание за крупную взятку, отмечает 63-й день рождения. Об этом сообщил «Говорит Москва» заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. «Его (Алексея Улюкаева)...
23 марта 2019
Суд снял арест с имущества осуждённого за взятку Улюкаева
С имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который отбывает наказание за крупную взятку, снят обеспечительный арест. Такое решение сегодня, 14 февраля, принял Замоскворецкий суд Москвы. Читайте также: Точка поставлена: Суд огласил приговор Улюкаеву — 8 лет строгого...
14 февраля 2019
Улюкаев не будет участвовать в заседании по снятию ареста с его имущества
Отбывающий срок заключения за взятку бывший глава МЭР России Алексей Улюкаев отказался принять участие в заседании суда по вопросу снятия ареста с имущества экс-чиновника. Об этом заявила 14 февраля в Замоскворецком суде Москвы адвокат Улюкаева Лариса Каштанова. По словам юриста, бывший министр...
14 февраля 2019
ФСИН опровергла информацию об «элитной» камере Улюкаева
Информация о якобы льготных условиях отбывания наказания бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не соответствует действительности, заявили 16 января в Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН). «Осужденный (Улюкаев) содержится в исправительной колонии строгого режима на...
16 января 2019
10 лет строгого режима Улюкаеву — за выбор «не того» клана? Опрос
Борьба с коррупцией становится для современного мира чем-то вроде подтверждения честности власти. Но, как показывает история последних достижений в этой области, эффективность такого подтверждения в глазах общественности зависит от доверия к исполнителям. Пример предыдущих расследований заставил...
2 января 2019
Свидетельницу по делу Улюкаева повысили до замминистра
Заместителем министра экономического развития России назначена Оксана Тарасенко, выступившая свидетелем обвинения по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Документ о назначении опублкиован на сайте правительства. «Назначить Тарасенко Оксану Валерьевну заместителем министра...
31 декабря 2018
130 млн рублей штрафа с экс-министра Улюкаева поступили в бюджет РФ
Судебные приставы перевели всё сумму штрафа, взысканного с экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева по решению суда, в доход государства. Об этом 12 декабря сообщила адвокат Лариса Каштанова. «Судебные приставы перевели всю сумму в доход государства, производство исполнено», —...
12 декабря 2018
Улюкаев заплатил штраф в 130 млн рублей, наложенный на него судом
Бывший министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев заплатил 130 млн рублей штрафа, назначенного ему судом по делу о вымогательстве взятки. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщила журналистам его адвокат Лариса Каштанова. По словам юриста, Сбербанк снял арест со счета Улюкаева...
10 декабря 2018
Работа в библиотеке, зарядка и йога: Улюкаев рассказал о жизни в колонии
Осуждённый за коррупцию экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев рассказал в письме порталу News.ru о своей жизни в исправительной колонии № 1 Тверской области. В письме Улюкаев ответил на ряд вопросов журналистов. Так, экс-министр рассказал о своей работе в библиотеке, куда он...
13 ноября 2018
Суд снял арест с банковского счёта Алексея Улюкаева
Замоскворецкий суд Москвы снял арест с банковского счёта осуждённого за коррупцию экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщает 31 октября корреспондент ИА REGNUM из зала суда. Ранее Федеральная служба судебных приставов обратилась в суд с ходатайством о снятии обеспечительного...
31 октября 2018
Приставы просят суд снять арест с банковского счёта Алексея Улюкаева
Федеральная служба судебных приставов обратилась в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о снятии обеспечительного ареста со средств осуждённого за коррупцию экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, сообщили 24 октября в пресс-службе суда. Уточняется, что приставы просят...
24 октября 2018
Дело Улюкаева: Мосгорсуд счел законным возврат Феоктистову $2 млн
Возврат генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, которые являлись вещественными доказательствами по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, признан законным. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял в понедельник, 24 сентября, Мосгорсуд. «Постановление Замоскворецкого...
24 сентября 2018
Улюкаев госпитализирован в тюремную больницу
Руководитель Общественной наблюдательной комиссии Тверской области Игорь Эльгардт сообщил о госпитализации бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который отбывает срок в исправительной колонии. Соответствующее заявление Эльгардт сделал журналистам сегодня, 31 августа. По...
31 августа 2018
Назначенный Улюкаеву штраф адвокаты требуют списать со счетов экс-министра
Защита бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, осуждённого на восемь лет тюрьмы за крупную взятку, согласилась исполнить приговор суда и списать со счетов экс-чиновника 130 млн рублей штрафа. Читайте также: Точка поставлена: Суд огласил приговор Улюкаеву — 8 лет строгого режима При этом...
3 августа 2018
Адвокаты Улюкаева обжаловали возврат $2 млн Феоктистову
Сторона защиты экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева опротестовала решение о возврате отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, переданных бывшему главе Минэкономразвития РФ в качестве взятки. Об этом сообщили 5 июля в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы. По...
5 июля 2018