Москва, 31 декабря, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Заместителем министра экономического развития России назначена Оксана Тарасенко, выступившая свидетелем обвинения по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Документ о назначении опублкиован на сайте правительства.

Economy.gov.ru Оксана Тарасенко

«Назначить Тарасенко Оксану Валерьевну заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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Ранее Тарасенко была директором департамента корпоративного управления министерства. В ходе слушаний она рассказала, что Улюкаев сначала был против участия «Роснефти» в сделке по «Башнефти», а позже изменил свое мнение на противоположное.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев получил восемь лет колонии за получение взятки в обмен на выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти» компанией «Роснефть».