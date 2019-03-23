Тверь, 23 марта, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев, который отбывает наказание за крупную взятку, отмечает 63-й день рождения. Об этом сообщил «Говорит Москва» заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

«Его (Алексея Улюкаева) сегодня (23 марта) поздравило руководство колонии и отряда, где он находится, — сказал Максименко. — … Скоро подъедет его супруга».

По его словам, экс-министр экономического развития РФ, которому разрешено свидание с женой, чувствует себя хорошо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был приговорён к 8 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере почти 130,4 млн рублей. Экс-чиновника признали виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

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