Во ФСИН рассказали о дне рождения Улюкаева в колонии
Тверь, 23 марта, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев, который отбывает наказание за крупную взятку, отмечает 63-й день рождения. Об этом сообщил «Говорит Москва» заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.
«Его (Алексея Улюкаева) сегодня (23 марта) поздравило руководство колонии и отряда, где он находится, — сказал Максименко. — … Скоро подъедет его супруга».
По его словам, экс-министр экономического развития РФ, которому разрешено свидание с женой, чувствует себя хорошо.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был приговорён к 8 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере почти 130,4 млн рублей. Экс-чиновника признали виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.
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