Тверь, 12 мая, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который был осуждён за крупную взятку, условно-досрочно освободили из колонии. Сегодня, 12 мая, в силу вступило решение суда об УДО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Напомним, ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-главы Министерства экономического развития РФ Алексея Улюкаева удовлетворил суд первой инстанции в городе Твери 29 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года Улюкаева признали виновным в вымогательстве взятки в $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Бывший министр требовал деньги за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти».

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Экс-глава Минэкономразвития был осуждён на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, Улюкаеву был назначен штраф в размере 130,4 млн рублей. Вину бывший чиновник не признал. Наказание он отбывал в одной из тюрем в Тверской области.