Москва, 12 декабря, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Судебные приставы перевели всё сумму штрафа, взысканного с экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева по решению суда, в доход государства. Об этом 12 декабря сообщила адвокат Лариса Каштанова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суд над Алексеем Улюкаевым

«Судебные приставы перевели всю сумму в доход государства, производство исполнено», — приводит её слова агентство «Москва».

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе сообщалось, что Сбербанк снял арест со счёта Улюкаева, и 130 млн рублей штрафа, назначенного экс-министру по приговору Замоскворецкого суда, были переведены на депозитный счёт приставов.

Напомним, весной 2018 года Алексей Улюкаев был приговорён к восьми годам лишения свободы и штрафу по делу о вымогательстве взятки в размере $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина.