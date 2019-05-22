Москва, 22 мая, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев, осужденный за вымогательство взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина, опроверг информацию о разводе со своей супругой Юлией Хряпиной. Об этом сегодня, 22 мая, заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суд над Алексеем Улюкаевым

Напомним, что ранее ряд СМИ со ссылкой на различные источники сообщил, что Улюкаев разводится со своей супругой. Но, по словам Максименко, эта информация не соответствует действительности.

«Переговорили с ним. Со слов Алексея Улюкаева, у него прекрасные отношения с супругой, она его полностью поддерживает. Благодаря ей ему удаётся держаться», — рассказал Максименко.

Напомним, что Улюкаев был осужден на восемь лет тюрьмы и штраф в 130 млн рублей. Штраф он уже выплатил.