Кончина Эльдара Рязанова
В Самаре откроется музей Эльдара Рязанова
В Самаре будет открыт музей известного советского и российского режиссёра Эльдара Рязанова, скончавшегося в Москве в ноябре прошлого года в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Самары. Рязанов является почётным гражданином города Самары: в этом городе знаменитый...
11 марта 2016
Эльдар Рязанов похоронен на Новодевичьем кладбище столицы
Известный российский и советский кинорежиссер Эльдар Рязанов похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Похороны прошли сегодня, 3 декабря. Могила Рязанова находится рядом с местом погребения известного советского диктора Юрия Левитана. Ранее сегодня состоялась церемония прощания с Эльдаром...
3 декабря 2015
В Москве простились с режиссером Эльдаром Рязановым
В Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в Москве завершилась церемония прощания с кинорежиссером Эльдаром Рязановым, который скончался 30 ноября на 89-м году жизни. Как пишет РСН, почтить память легендарного режиссера пришли сотни человек, среди них: Александр Ширвиндт, Олег Басилашвили, Лия...
3 декабря 2015
В Москве началось прощание с Эльдаром Рязановым
В Москве в Центральном доме литераторов началось прощание с режиссером Эльдаром Рязановым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Проститься с режиссером пришли вице-премьер Аркадий Дворкович, вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, президент Национальной медицинской...
3 декабря 2015
Семья Эльдара Рязанова уточнила дату прощания с режиссером
Информация некоторых СМИ о том, что прощание с Эльдаром Рязановым пройдет 2 декабря, не соответствует действительности. Об этом сообщил «РИАМО» внук кинорежиссера Дмитрий Трояновский. «Тут некоторые СМИ сообщают, что прощание с дедушкой якобы перенесли на 2 декабря, — говорит он. — Это неправда...
2 декабря 2015
Президент Киргизии выразил соболезнования в связи со смертью Рязанова
Президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи со смертью кинорежиссера Эльдара Рязанова. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщила пресс-служба главы государства. Также Алмазбек Атамбаев от лица всего народа Киргизии...
30 ноября 2015
Чего ждёт Путин? — Главное 30 ноября
Российско-турецкие отношения остаются в числе самых обсуждаемых СМИ. Эрдоган добивается разговора с Путиным, но согласия пока нет. Среди внутрироссийских событий 30 ноября запомнится печальными новостями — умер режиссёр Эльдар Рязанов, а на трассе «Дон» в Воронежской области произошло серьёзное ДТП...
30 ноября 2015
Лукашенко: творчество Эльдара Рязанова высоко ценили в Белоруссии
Александр Лукашенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста СССР Эльдара Рязанова в связи с его кончиной. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе президента Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Эльдар Александрович оставил яркий след в истории советского и...
30 ноября 2015
Прощание с Эльдаром Рязановым состоится 2 декабря
Прощание с ушедшим из жизни известным советским и российским режиссёром Эльдаром Рязановым состоится 2 декабря. Церемония пройдёт в киноклубе «Эльдар», передаёт НТВ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября знаменитый отечественный режиссер Эльдар Рязанов умер на 89-м году жизни от острой сердечной...
30 ноября 2015
Памятник Рязанову может появиться возле киноклуба «Эльдар» в Москве
Памятник режиссеру Эльдару Рязанову может появиться в Москве возле киноклуба «Эльдар». Такой возможности не исключил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. По мнению депутата, это место было бы правильным и логичным выбором, поскольку киноклуб был создан...
30 ноября 2015
В Госдуме предложили переименовать «Войковскую» в «Эльдара Рязанова»
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Михаил Сердюк и Александр Агеев предложили мэру Москвы Сергею Собянину завершить бесконечный скандальный цикл вокруг станции метро «Войковская», переименовав ее в станцию «Эльдара Рязанова», передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября. Парламентарии...
30 ноября 2015
В кинотеатрах Москвы покажут фильмы Эльдара Рязанова
Фильмы ушедшего из жизни известного советского и российского режиссёра Эльдара Рязанова будут показаны в кинотеатрах Москвы. «Москино» решает вопрос о дате ретроспективного показа лент режиссёра. Об этом РСН сообщила гендиректор сети «Москино» Василиса Орестова. «Мы будем делать ретроспективу...
30 ноября 2015
Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Эльдара Рязанова
Президент РФ Владимир Путин «с болью в сердце» узнал о кончине знаменитого кинорежиссера Эльдара Александровича Рязанова. Об этом говорится в соболезновании, направленном им вдове Рязанова Эмме Абайдуллиной. Читайте также: На 89-м году жизни скончался режиссер Эльдар Рязанов «Не стало Эльдара...
30 ноября 2015
Кобзон: Имя Рязанова будет увековечено в улицах, памятниках, музеях
Народный артист СССР и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон в эфире «Русской службы новостей» заявил, что об увековечивании памяти советского и российского режиссера Эльдара Рязанова говорить пока рано — страна должна оправиться от его потери. Кобзон выразил уверенность, что у страны и у его коллег...
30 ноября 2015
Соболезнования в связи со смертью Эльдара Рязанова выразил мэр Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью знаменитого советского и российского режиссера Эльдара Рязанова, говорится в сообщении правительства Москвы. По его словам, «мы потеряли великого режиссёра», чьи фильмы дарят «светлое ощущение радости, сказки, веры в любовь и...
30 ноября 2015
Союз кинематографистов России увековечит память Эльдара Рязанова
Член президиума Союза кинематографистов России, народный артист РФ Николай Бурляев заявил в эфире РСН, что память Эльдара Рязанова будет увековечена. По его словам, в союзе кинематографистов обязательно подумают, как это сделать. «Безусловно, память Эльдара Александровича будет увековечена», —...
30 ноября 2015
Умер Эльдар Рязанов: биография
Знаменитый отечественный режиссер Эльдар Рязанов умер на 89-м году жизни от острой сердечной недостаточности, сообщили журналистам его родные. Время и место церемонии прощания с режиссером пока не определены. Биографическая справка: Родился Эльдар Александрович в 1927 году в Самаре. Юность его...
30 ноября 2015
Названа причина смерти Эльдара Рязанова
Народный артист СССР Эльдар Рязанов — создатель таких фильмов, как «Ирония судьбы, или с легким паром», «Служебный роман», «Гараж» — скончался от острой сердечной недостаточности на 89-м году жизни, сообщили в семье режиссёра. Дата и место прощания с режиссером пока не определены. Кинорежиссёра...
30 ноября 2015
На 89-м году жизни скончался режиссер Эльдар Рязанов
Известный советский и российский режиссер Эльдар Рязанов скончался в московской больнице в возрасте 88 лет. Как сообщает LifeNews, известный пациент был доставлен в медучреждение с одышкой 21 ноября. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось, и в ночь на понедельник, 30 ноября, Эльдара...
30 ноября 2015
Внук Рязанова рассказал об ухудшении здоровья режиссера
Состояние здоровья режиссера Эльдара Рязанова, госпитализированного 21 ноября в одну из клиник Москвы, ухудшилось, сообщил РИАМО его внук Дмитрий Трояновский. «Увы, сегодня деду стало хуже», — рассказал мужчина. При этом молодой человек не назвал клинику, в которой находится его 88-летний...
25 ноября 2015