Москва, 30 ноября, 2015, 14:21 — ИА Регнум. Памятник режиссеру Эльдару Рязанову может появиться в Москве возле киноклуба «Эльдар». Такой возможности не исключил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

kinoklub-eldar.ru Киноклуб «Эльдар»

По мнению депутата, это место было бы правильным и логичным выбором, поскольку киноклуб был создан по инициативе самого режиссера, и памятник «вдохнет в «Эльдар» дополнительную энергетику». О каки-либо конкретных сроках депутат не сообщил: по его мнению, торопиться в этом вопросе не следует. «Я не вижу сейчас необходимости в суете. Вопрос в том, чтобы это сделать красиво, хорошо и талантливо», — цитирует Герасимова агентство «Москва». Проект памятника будет обсуждаться с семьей и коллегами режиссера, добавил депутат.

В свою очередь, глава городской комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов поддержал идею появления памятника Рязанову в Москве. Пока соответствующие предложения в комиссию не поступили, но он предположил, что устанвка памятника будет поддержана, несмотря на то, что по общему положению требуется минимум пять лет после смерти деятеля, прежде чем его память может быть увековечена таким образом. В данном случае может быть сделано исключение.

Читайте также: В кинотеатрах Москвы покажут фильмы Эльдара Рязанова

Читайте также: На 89-м году жизни скончался режиссер Эльдар Рязанов