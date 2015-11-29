Москва, 30 ноября, 2015, 01:28 — ИА Регнум. Известный советский и российский режиссер Эльдар Рязанов скончался в московской больнице в возрасте 88 лет. Как сообщает LifeNews, известный пациент был доставлен в медучреждение с одышкой 21 ноября. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось, и в ночь на понедельник, 30 ноября, Эльдара Александровича не стало.

ИА REGNUM Эльдар Рязанов

По предварительным данным, причиной смерти стала легочная и сердечная недостаточность.

Легендарный режиссер олицетворял собой целую эпоху отечественного кинематографа. Его фильмы становились культовыми и разбирались на цитаты. «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы…», «Служебный роман» и «Вокзал для двоих» — вот лишь немногие из его режиссерских работ, ставшие классикой советского кино.

Эльдар Рязанов лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств, народный артист СССР был награжден многочисленными орденами и медалями. Именем Рязанова назван один из открытых в 1987 году астероидов.