Российско-турецкие отношения остаются в числе самых обсуждаемых СМИ. Эрдоган добивается разговора с Путиным, но согласия пока нет. Среди внутрироссийских событий 30 ноября запомнится печальными новостями — умер режиссёр Эльдар Рязанов, а на трассе «Дон» в Воронежской области произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали 14 человек.

Михаил Врубель. Демон сидящий. 1890

Встречи не будет

После атаки ВВС Турции на российский Су-24 разговор президентов Российской Федерации и Турции так и не состоялся. Похоже, не будет его и в ходе Климатического саммита ООН, который 30 ноября стартовал в Париже.

По данным СМИ, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о своей готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным «в самое ближайшее время» в телефонном разговоре с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

На сайте казахстанского лидера отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Предметом разговора стала кризисная ситуация в Сирии и инцидент с российским самолетом Су-24, сбитым турецкими ВВС.

Назарбаев выразил сожаление о случившемся и «озабоченность ухудшением российско-турецких отношений».

Тем не менее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 30 ноября, что в Париже не планируется встреча Владимира Путина с президентом Турции. По его словам, «пока в графике не значится каких-либо контактов».

Отметим, Эрдоган уже неоднократно заявлял о намерении поговорить с президентом Путиным, однако российский лидер пока отказывался от общения со своим турецким коллегой. «Нам известно, что Эрдоган планирует участвовать в климатической конференции. От Эрдогана в предыдущие два дня поступали запросы на телефонный разговор, и об этих запросах нашему президенту докладывалось», — заявлял помощник российского президента Юрий Ушаков. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтверждал СМИ, что Эрдоган звонил Путину, но переговоры не состоялись. Причины, по которым разговор не состоялся, он не уточнял.

Однако стоит добавить, что 28 ноября президент Турции заявил, что не намерен извиняться за сбитый российский самолет. Reuters сообщало, что именно по этой причине Владимир Путин отказался от общения с Эрдоганом.

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Напомним, российский президент Путин назвал действия властей Турции «ударом в спину», потребовав официальных извинений от Анкары. Кроме того, 28 ноября был подписан Указ о специальных экономических мерах в отношении Турции, которым вводится запрет или ограничения на деятельность турецких юрлиц в РФ, на ввоз товаров и на чартерное авиасообщение.

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Великий…

30 ноября не стало режиссера Эльдара Рязанова. Он скончался на 89-м году жизни в московской больнице. Неделю медики боролись за жизнь легенды российского кинематографа. По предварительным данным, причиной смерти стала легочная и сердечная недостаточность.

Режиссер олицетворял собой целую эпоху отечественного кинематографа. Его фильмы становились культовыми и разбирались на цитаты. «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы…», «Служебный роман» и «Вокзал для двоих» — вот лишь немногие из его режиссерских работ, ставшие классикой советского кино.

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Союз кинематографистов России увековечит память Эльдара Рязанова. Член президиума Союза кинематографистов России, народный артист РФ Николай Бурляев заявил в эфире РСН, что пока не решено, как это сделать.

Уже известно, что в память о режиссёре в кинотеатрах Москвы покажут фильмы Эльдара Рязанова. «Москино» решает вопрос о дате ретроспективного показа лент режиссёра. Также появилась информация, что в Москве у киноклуба «Эльдар» может появиться памятник Рязанову. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что это место было бы правильным и логичным выбором, поскольку киноклуб был создан по инициативе самого режиссера, и памятник «вдохнет в «Эльдар» дополнительную энергетику». Однако, со сроками он призвал не торопиться.

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Новые жертвы

30 ноября в Воронежской области произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали 14 человек. Автобус съехал в кювет, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

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«В результате данного ДТП, по предварительным данным, пострадало 14 пассажиров автобуса, 4 человека погибли (двое мужчин и двое женщин в возрасте около 40 лет)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Воронежской области.